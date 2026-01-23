尖沙咀謀殺案│妻刺斃老夫吞藥自盡不遂 3親友黯然認屍

一對7旬夫婦因長期病患厭世尋死，昨（22日）在租住的尖沙咀柯士甸路一酒店內自盡，惟77歲男死者被妻以利刀刺死，73歲妻子刺夫後服安眠藥自殺不遂，涉謀殺被捕。今（23日）早上，事主的三名男女親友，到殮房認屍，離開時神情黯然。

死者三名男女親友，到殮房認屍，離開時黯然神傷。劉漢權攝

死者三名男女親友到殮房認屍後離去。劉漢權攝

案件發生在周四（22）下午4時許，當酒店職員清潔房間時，赫然發現一對年長夫婦昏迷，大驚報警求助。人員接報趕至，發現二人昏迷於房間內的床上，男子身上有刀傷，其妻則手持一把長23厘米生果刀，昏迷酒店房間床上，生果刀上有血迹。人員將兩人送伊利沙伯醫院搶救，其中7旬老夫證實不治，妻子經搶救後被送上病房。

案中夫婦於去年7月租住事發酒店，涉案房間約200呎，現場檢獲安眠藥樽，另外兩人有心臟病、肝病等病歷。警方在酒店房間找到兩封分別屬死者和被捕人的遺書，遺書上均交代了自己患有長期病患，無法支持下去，於是尋死。