尖沙咀酒店謀殺及企圖自殺案 夫右頸刀傷致命 妻昏迷手持染血生果刀被捕

尖沙咀柯士甸路近柯士甸道交界一酒店周四（22日）發生命案，一對年長夫婦昏迷房間內，送院後男子不治。警方周五凌晨交代案情指，77歲姓關死者是名退休人士，因長期病患尋死，案件列謀殺及企圖自殺案，警方已經以涉嫌謀殺罪拘捕死者太太，即現場服用安眠藥昏迷的73歲姓梁女子。

據油尖警區助理指揮官（刑事）警司程知仁表示，男死者身上有多處刀傷，包括雙手前臂，以及懷疑屬致命傷的右頸兩厘米長刀傷，被利器插入造成。警方估計，男死者在被送往醫院前，已經死亡，推斷時間在周四的下午時段範圍，確實死因有待解剖確認。

至於女被捕人，警方在她身上找不到明顯傷勢，而當時她手持一把長23厘米生果刀昏迷酒店房間的床上，生果刀上有血迹。現場無任何打鬥和搜掠痕迹，另外在房間內找到一把20厘米長餐刀，估計死者被殺前服用了安眠藥。

據估計，女被捕人服用安眠藥輕生，所以昏迷在房間內。

警方在酒店房間找到兩封分別屬死者和被捕人的遺書，遺書上均交代了自己患有長期病患，無法支持下去，於是尋死。

警方又指，涉案夫婦二人結婚逾四十年，無家暴或精神病紀錄，而女被捕人目前情況穩定，在醫院深切治療部接受觀察。被捕人與前夫有一名居於外地的女兒。

油尖警區助理指揮官（刑事）警司程知仁向傳媒交代案情。黎志偉攝

案件發生在周四下午4時許，當酒店職員清潔房間時，赫然發現一對年長夫婦昏迷，大驚報警求助。人員接報趕至，發現二人昏迷於房間內的床上，男子身上有刀傷，於是將兩人送伊利沙伯醫院搶救。至下午5時19分，丈夫證實不治，妻子經搶救後被送上病房。

案中夫婦於去年7月租住事發酒店，涉案房間約200呎，現場檢獲安眠藥樽，另外兩人有心臟病、肝病等病歷。晚上9時許，多名探員重返酒店蒐證。目前案件由油尖警區重案組跟進。