跨部門機場入境大堂截獲行李藏毒 拘巴基漢檢7.6萬粒搖頭丸

警方在香港國際機場搗破一宗跨國販毒案。西區警區反三合會行動組人員根據深入調查，於周二（21日）晚上聯同相關部門採取行動，在機場入境大堂截查一名從海外抵港的男子。人員在其行李箱內搜獲大批懷疑搖頭丸，市值高達760萬元，該名男子隨即被捕扣查。

搖頭丸市值達760萬元 另檢私煙

行動中，執法人員在該名男子的兩個行李箱內，共檢獲約7.6萬粒懷疑搖頭丸。此外，人員亦在行李中發現371支未完稅香煙，市值約2,000元，涉及應課稅值約1,290元。警方隨即將行李連同證物充公，並當場拘捕該名男子。

被捕男子為一名39歲非華裔人士。據悉，男子來自巴基斯坦，他涉嫌「販運危險藥物」及違反《應課稅品條例》，目前正被警方扣留調查。警方正追查該批毒品的來源及去向，不排除有更多人落網。

警方重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。警方強調會繼續與相關部門保持緊密聯繫，加強情報交流，從源頭打擊流入本港的毒品。