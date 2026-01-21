警冚旺角花園街毒窟檢$1.3萬毒品 10人被捕包括男主持

旺角警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查，今日（21日）在區內進行打擊毒品行動，突擊搜查花園街一單位。人員在該單位內共檢獲約13克懷疑海洛英、約10克懷疑冰毒、6粒懷疑藍精靈藥丸及一批懷疑吸食毒品的工具，包括冰壼、錫紙及打火機等。



人員遂拘捕該單位內一名62歲李姓本地男子，涉嫌「經營毒窟」及「販運危險藥物」；單位內另外5名本地男子及4名本地女子，年齡介乎40歲至71歲，則涉嫌「服食或注射危險藥物」被捕。所有被捕人士現正被扣留調查。行動中檢獲的毒品總市值約1.3萬元。