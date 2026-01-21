Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海關聯消防冚非法油站 扣7車檢逾6萬公升油 12人涉處理或購買非法燃油

突發
更新時間：16:37 2026-01-21 HKT
發佈時間：16:37 2026-01-21 HKT

海關與消防處於過去兩星期（1月5日至18日）展開代號「擊破」的全港性打擊非法燃油活動的聯合行動，以堵截非法燃油的供應及打擊市內非法燃油販賣活動。行動中，海關與消防處共偵破8宗相關案件，檢獲共約7100公升未完稅汽油及6萬公升柴油，扣查7輛涉案車輛，檢獲的非法燃油估計市值約190萬元。
　　 
海關與消防處人員於行動期間，在九龍灣、慈雲山、青衣及屯門搗破共3個流動非法汽油加油站及兩個非法柴油加油站，檢獲約3100公升未完稅汽油、6萬公升柴油及大批入油工具。涉案人士包括7名相信為非法加油站負責人及3名正在該處光顧的男子，年齡介乎34歲至66歲，6輛涉案車輛亦被檢取。

此外，海關人員於1月8日、1月12日及1月15日在屯門及元朗搗破一個非法汽油儲存倉及兩個非法汽油加油站。海關在其中位於屯門一間鐵皮屋的非法汽油加油站內亦檢獲一輛正在卸載未完稅汽油的跨境貨車，拘捕一名37歲非本地男子及一名54歲非本地女子，分別為貨車司機及非法加油站操作員。3宗案件共檢獲約4000公升未完稅汽油，一輛跨境貨車及大批入油工具。 

上述12名涉案人士涉嫌處理或購買非法燃油，違反《應課稅品條例》及《危險品條例》等相關條例，案件仍在調查中。　　

近年本港油價持續上升，不法分子有更大誘因去販賣較便宜的未完稅汽油圖利，誘使市民挺而走險去光顧。調查發現，不法分子利用非法改裝油缸的貨車，將未完稅汽油偷運入境，然後存入鄉郊的非法汽油儲存倉庫或直接供應予非法加油站。非法儲存倉庫再將非法汽油供應予流動非法加油站，經營非法流動加油站人士，涉嫌利用未符合消防規格的車輛，將非法汽油運載到市區較偏僻位置進行販賣，目的想增加其流動性及執法難度，非法加油站全部欠缺合規格的防火設備及裝置，對公眾構成危險。

海關表示對有關行為絕不姑息，將果斷採取執法行動，呼籲市民切勿光顧非法加油站。購買未完稅汽油，除了是刑事罪行留有案底，非法汽油品質亦無保證，使用非法汽油可能會對汽車造成損害，影響行車安全，市民切勿貪圖每公升便宜幾元而挺而走險，涉案車輛亦有機會因使用非法汽油而被法庭充公，絕對得不償失。

 

 

 

 

 

 

 

