上水虐兒｜4月大男嬰疑遭叉頸搖晃腦出血命危 哥哥同瘀傷留醫 兩外傭落網1被控

上水發生駭人虐嬰案，一名乳名「細波」的4個月大男嬰疑遭叉頸及猛烈搖晃，導致腦出血抽搐，目前在沙田威爾斯親王醫院兒童深切治療部留醫，情況危殆。其16個月大的哥哥「大波」身上亦有可疑瘀傷，同需送院治理。警方經調查後於本周二（20日）以涉嫌「對所看管兒童或青少年虐待或忽略」罪，拘捕兩名分別28歲及45歲的外籍女傭；當中28歲女傭被落案起訴，案件將於明日（22日）在粉嶺裁判法院提堂。

相關新聞：4個月大男嬰腦出血昏迷疑遭叉頸搖晃 警拘兩外傭 父斥責：係謀殺

大埔警區刑事部總督察譚婧珊於今午（21日）記者會上交代案件，指本周日（18日）警方接獲沙田威爾斯親王醫院報案，一名4個月大男嬰的腦部和眼底出現出血情況，經評估傷勢後相信有可疑，懷疑由外力引致，導致俗稱「嬰兒搖晃症候群」的症狀。警方隨即展開調查，並發現涉事家庭共有2名兒童，包括該名4個月大男嬰和他的16個月大哥哥，而兩人身上均有瘀傷。

調查顯示，2名男嬰主要由2名外籍傭工照顧，一家居於上水蕉徑村一村屋。警方於本周二拘捕兩名分別28歲和45歲的外籍女傭，她們涉嫌「對所看管兒童或青少年虐待或忽略」，隨即被扣留調查。警方其後作深入調查，包括翻查家居閉路電視片段，有理由相信該名28歲的疑犯曾於本周日凌晨，在蕉徑村的村屋內傷害4個月大的男嬰，並懷疑她曾經傷害16個月大的哥哥。

該28歲疑犯稍後會被暫控「對所看管兒童或青少年虐待或忽略」罪，案件將於明天（22日）在粉嶺裁判法院提堂，而針對45歲疑犯，調查則仍在進行。

盧先生指兒子「細波」早前已接受手術，現時留醫兒童深切治療部。網上圖片

盧先生指兒子「細波」早前已接受手術，現時留醫兒童深切治療部。網上圖片

盧先生指兒子「細波」早前已接受手術，現時留醫兒童深切治療部。網上圖片

譚婧珊稱，兩名受害兒童現時留院接受治療，4個月大的嬰兒在深切治療部留醫，已接受腦部手術，情況危殆。而16個月大的男嬰，傷勢為大腿及左邊面有輕微瘀傷，情況穩定。譚指出，警方翻查涉事家庭的閉路電視片段，發現事發當日男嬰的父母並不在家，而由於所設的閉路電視限於客廳位置，暫時在片段中未見有確切嚴重的虐兒行為，警方會繼續調查。她又稱，受害男嬰的嬰兒搖晃症候群並非一下子造成，但確實日子及時間仍有待調查，警方亦會密切留男意兩名受害兒童的情況。

家庭衝突及性暴力政策組高階督察郭思慧表示，《強制舉報虐待兒童條例》於本周二正式生效，今次案件正是因為醫護人員發現受害人有不尋常的傷勢而主動舉報，只要及早介入，很多悲劇是可以避免或減輕。她強調警方會繼續以跨專業模式，與社會福利署、醫護界、學校以及地區團體緊密合作，一方面嚴正跟進每一宗懷疑虐兒個案，另一方面亦會加強公眾教育，並為專業人員提供全方位的支援，擴大保護兒童網。