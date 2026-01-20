4個月大男嬰腦出血昏迷疑遭叉頸搖晃 警拘兩外傭 父斥責：係謀殺

近日本港發生一宗嬰兒疑遭外傭虐待的案件，一名僅4個月大的男嬰在外傭餵奶期間失去知覺，送院後發現腦出血抽搐，身上有瘀傷，院方隨即報警。男嬰父親指警方翻查住所閉路電視後，懷疑兒子曾遭外傭大動作搖晃及叉頸，遂拘捕涉事外傭。他向《星島頭條》透露，兒子目前仍然留醫，未知有否後遺症，斥責外傭粗暴對待手無寸鐵、不懂反抗的嬰兒「係謀殺」。

男嬰的父親盧先生向《星島頭條》表示，兒子暱稱「細波」，1月18日凌晨約1時半，外傭餵「細波」飲奶後「無反應」，他查看家中閉路電視，得悉她一邊替兒子掃風，一邊帶他入房。至凌晨約2時11分，外傭致電盧先生，指掃風後「細波」仍沒反應，懷疑他被奶嗆喉，「我哋教姐姐慢慢拍背脊，都仲係冇反應，我喺凌晨2:22call白車入醫院。」

盧先生指兒子「細波」早前已接受手術，現時留醫兒童深切治療部。網上圖片

盧先生指兒子於當日凌晨約2時45分被送抵北區醫院，醫生初步檢查發現他有腦出血，身上有瘀痕，並有抽筋跡象，遂安排將他轉送沙田威爾斯親王醫院繼續治理，惟「細波」於清晨約5時有發燒，於是安排他入住兒童深切治療部。

盧先生在翌日中午接獲醫院通知，指兒子情況嚴重，要接受緊急手術，清除腦內血水。「細波」接受歷時約一小時手術後，暫時情況穩定，但仍要留意腦部會否再出血。他指院方一度以為他們虐兒，其後他交出家中閉路電視片段予警方調查，未幾外傭便被捕。

盧先生指涉案外傭來自菲律賓，去年8月入職，平時「表現好正常」。連日來盧先生到醫院探望「細波」，對於兒子疑遭外傭大動作搖晃及叉頸，導致腦出血，他坦言擔心兒子會否留下後遺症，「一個手無寸鐵嘅BB係唔識反抗，唔識出聲，俾佢咁樣對待，係謀殺。」

盧先生其後亦在社交平台發文，希望喚起公眾關注「細波」的案件，及提醒家長留意家傭是如何對待小朋友，同時希望各界為孩子「集氣」，讓他可以早日度過難關。

警方表示1月18日接獲報案，指發現一名約4個月大的男童在上水一單位內受傷，懷疑他被不恰當對待。經初步調查後，人員拘捕兩名外籍女子，年齡為28及45歲，涉嫌「對所看管兒童或少年人忽略」，現正被扣留調查，案件交由大埔警區重案組跟進。

