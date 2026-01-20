Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警方「放蛇」打擊白牌車 拘將軍澳及牛頭角兩司機

突發
更新時間：19:46 2026-01-20 HKT
發佈時間：19:46 2026-01-20 HKT

東九龍總區交通部執行及管制組人員今日（1月20日）下午在區內打擊「白牌車」，其間喬裝乘客，分別在將軍澳區及牛頭角區，截獲兩部懷疑涉及非法載客取酬的私家車。兩名54及55歲本地男司機涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」被捕，他們現正被扣留調查。行動中的兩部涉案私家車亦已被扣留調查及作進一步檢驗。

涉案私家車亦已被扣留調查及作進一步檢驗。警方圖片
根據《道路交通條例》，除非汽車獲發有效既出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或使用車輛作出租或載客取酬之用。首次定罪可處罰款1萬元及監禁6個月，再干犯則可處罰2.5萬元及監禁12個月。

警方呼籲市民，出行時應選擇合法公共交通工具。如搭乘相關車輛的用途為非法載客取酬，有關車輛的第三者風險保險或會失效，一旦發生意外，其他道路使用者包括乘客及行人均會失去應有保障。

