九龍公園群鴿搶食 飛上枱虎視眈眈 市民：「食剩唔執就成群飛晒埋嚟」

周一（19日）有網民拍到在九龍公園群鴿搶食的誇張情況，並上載至社交平台引來熱議。片中見大群野鴿飛到快餐店戶外食枱上，爭相啄食枱上薯條汽水，拍翼亂叫，即使旁邊有人揮手驅趕，亦無動於衷，旁若無人。《星島頭條網》記者今早到九龍公園附近快餐店戶外區域了解事件，發現野鴿不多，零星數隻在地面踱來踱去，食客枱上食物亦很快被快餐店職員清走，因此未見群鴿搶食情況。

市民林先生指，「有人坐喺度食嘢，佢哋好少飛埋嚟食，但如果食剩薯條，唔執去扔，啲野鴿就會成群飛晒埋嚟，以前有啲人仲專登扔落地畀佢哋食，不過依家少咗。」他坦言野鴿聚集情況存在很久，「試過見過十幾隻聚埋一齊，尤其熱天最多。」他自言有關情況很難處理，視乎食客多寡，「有人坐喺度食嘢咪多，冇得食自然會走。」

今日現場所見，在戶外用餐的食客不多，零星幾張枱，只見野鴿在餐枱附近徘徊，不過有食客用餐期間，有野鴿飛到枱上虎視眈眈，但沒有「行動」。而記者所見，有關快餐店的職員亦密密清走枱上食物，抹枱抹地，頗為衞生。

康文署昨晚回覆指，過去3年，康文署共接獲2宗有關野鴿騷擾九龍公園餐廳食客的投訴。署方於九龍公園有定期進行針對非法餵飼活動的特別巡查，若發現有違規人士非法餵飼野鴿，會立即勸止並發出口頭警告；若相關人士屢勸不止，便會採取適當的執法行動。康文署去年亦與相關部門在九龍公園進行針對非法餵飼活動的聯合行動。

另外，康文署稱有關範圍由餐廳合約承辦商管理，康文署已要求承辦商增派人手管理戶外用餐區，更頻密巡邏，清理殘餘食物及驅趕出現的野鴿；承辦商並採納了漁護署的建議，將進行驅鳥水試用計劃，以該液體擦拭地面，防止野鴿聚集於有關區域。康文署亦會與承辦商作出商討，採取其他合適措施驅趕野鴿。康文署及承辦商也在場地當眼位置及餐廳周邊貼出橫幅和告示，加強宣傳教育，提醒市民不要餵飼野鴿，並需保持場地清潔。康文署亦會按需要繼續與相關部門進行聯合行動，打擊非法餵飼活動。

根據《2024年野生動物保護（修訂）條例》，現時將禁止餵飼野生動物的規定擴展至涵蓋野鴿、將非法餵飼的最高刑罰由罰款一萬元提至罰款十萬元及監禁一年、引入五千元定額罰款機制，並在原有警務人員和漁護署人員的基礎上擴大執法人員的類別，加入食環署、康文署和房屋署的獲委任人員，以加強執法效能。