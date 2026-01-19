九龍公園群鴿變「惡霸」 搶食薯條無視食客驅趕 目擊者講述事發經過

香港野鴿遍布各區，惟不時有市民投訴受到滋擾，有網民今日（19日）在社交平台分享一段影片，片中拍到鴿群「搶奪」食客的食物，非常誇張。有網民指自己目擊事發經過，「當日我坐隔離枱，有一隻做先頭部隊，先搶一條薯條，個妹妹嚇親起身離座，下一秒就已經係片入面嘅狀況」。其後有其他網民形容九龍公園鴿群一向是「惡霸」，指「嗰度日日都係咁，好恐怖」，而食肆員工亦已「慣咗」，經常光顧的食客亦是見怪不怪。

片段大約長28秒，片中見到十多隻野鴿在九龍公園附近快餐店的戶外區域盤踞，不但推跌餐點飲料，在餐桌上不願離開，更低頭搶食薯條，大快朵頤，縱使有小童揮手驅趕仍不為所動，情況頗為混亂。

發帖的網民形容鴿群為「九龍公園惡霸」，現在擅自投餵野鴿屬犯法，但遭鴿群「搶劫點計？」。有關帖文迅速在社交平台引起討論，有網民指自己是事件的目擊者，「當日我坐隔離枱，有一隻做先頭部隊，先搶一條薯條，個妹妹嚇親起身離座，下一秒就已經係片入面嘅狀況」。其後有人留言表示，鴿群每日都會在快餐店的戶外區域徘徊搶食，食肆員工早已見怪不怪，而經常光顧的食客亦習以為常。

形容野鴿為老江湖 「 假裝人畜無害踱步實則暗中觀察」

翻查資料，早於2023年便有網民發現九龍公園有大量野鴿會在快餐店的戶外區域徘徊，其後趁食客一不留神，便會搶走盤中的食物。有受害人更曾在網上發文，形容該批野鴿是「老江湖」，早已明瞭如何「覓食」，「先派一隻『偵察兵』慢慢靠近，假裝人畜無害踱步，實則暗中觀察，趁你刷手機瞬間，突然叼走一根薯條！得手後立刻呼朋引伴，三秒內召喚整個鴿群空降，場面一度失控，彷彿希區考克電影現場。最絕的是它們專挑薯條下手，漢堡炸雞看都不看，莫非是終極美食家？」

根據《2024年野生動物保護（修訂）條例》，現時將禁止餵飼野生動物的規定擴展至涵蓋野鴿、將非法餵飼的最高刑罰由罰款一萬元提至罰款十萬元及監禁一年、引入五千元定額罰款機制，並在原有警務人員和漁護署人員的基礎上擴大執法人員的類別，加入食環署、康文署和房屋署的獲委任人員，以加強執法效能。