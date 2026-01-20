柴灣奪命車禍｜裝修男遺2名在學女兒 姐夫慨歎：意外嘅嘢改變唔到

柴灣昨日（19日）發生奪命車禍，58歲姓吳男司機駕駛電單車，在盛泰道30號附近失事撞欄，經送院搶救後不治。現場路面遺下羽毛及懷疑雀鳥殘骸，不排除吳男撞及雀鳥肇禍，警方正繼續調查意外原因。吳男生前做裝修，遺下兩名分別就讀中、小學的女兒，其姐夫對他突然遭遇不測大感惋惜，歎謂：「意外嘅嘢都改變唔到，人總要繼續生活。」

死者生前居於柴灣峰霞道一屋苑的單位，今早《星島頭條》記者到訪吳家，其同住的姐夫向記者透露，吳男做裝修工作，本身有5兄弟姊妹，並已婚育有兩名女兒，兩名女兒都正在學，「一個10幾歲，另一個仲係讀緊小學」。吳男駕駛電單車已經多年，其涉事的電單車是用作日常開工代步的「搵食車」，並擺放工具。據姐夫稱，昨日吳男應該是休假，惟相約兄長見面，未料發生意外。

姐夫講述事發後傳來噩耗，他大感愕然，「佢家姐（太太）話我知，話佢細佬出咗事、死咗。我仲話：『吓，邊個細佬呀？』」姐夫直言早上還見過吳男，對突然發生車禍，不禁慨歎：「有時呢啲嘢、意外嘅嘢都改變唔到，人總要繼續生活。」他又抱樂觀心態面對，「都叫好彩，（吳男）兩個（女兒）都叫做大喇。」

事發於昨日下午4時21分，吳男駕駛電單車沿東區走廊往柴灣方向行駛，當駛至近盛泰道30號香港專業教育學院（IVE）柴灣分校對開時，失事撞向鐵欄。他頭部受傷，昏迷被送往東區尤德夫人那打素醫院治理，延至下午5時37分不治。

網上流傳事發時的一段車Cam片段，所見當時電單車沿快線行駛轉右彎，其後鐵騎士突然減速，並越至慢線駛向路邊欄杆。隨後，鐵騎士倒向路邊草叢，電單車無人駕駛情況下，貼欄繼續溜前一段距離才停下。另外片段所見，電單車突然減速後，馬路竟突然出現一隻疑似雀鳥，尾隨的士隨即避開，懷疑鐵騎士事發時曾撞雀鳥。死者的親友聞噩耗趕至醫院，據親友表示，死者駕駛電單車十多年，駕駛態度良好，平日會小心駕車，警方目前仍在調查事發原因。

