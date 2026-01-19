柴灣奪命車禍｜車Cam揭鐵騎士疑撞雀後撼欄 警方路面蒐證發現羽毛

柴灣東區走廊近IVE分校，今日（1月19日）下午一部電單車意外撞欄，58歲鐵騎士倒地重創不治。網上流傳一段車Cam片段，拍攝到意外發生一刻，可見事後現場遺留疑似雀鳥，懷疑鐵騎士事發時曾撞雀鳥。入夜後警方續於現場蒐證，在路面發現羽毛及懷疑雀鳥殘骸；亦有警員在事發位置旁看手機，相信是重看事發片段確認位置。

車Cam片段可見，當時電單車沿快線行駛轉右彎，其後鐵騎士突然減速，徑直越至慢線，駛向路邊欄杆。隨後，鐵騎士倒向路邊草叢，電單車無人駕駛情況下，貼欄繼續溜前一段距離才停下。另外片段所見，電單車突然減速後，馬路竟突然出現一隻疑似雀鳥，尾隨的士隨即避開，懷疑鐵騎士事發時曾撞雀鳥。目前警方仍在調查確實事發原因。

