向氏家族向華炎世界殯儀館設靈 O記反黑逾百警戒備

向氏家族向華炎去年12月23日離世，今日（19日）假紅磡世界殯儀館設靈，翌日出殯並進行火化。大批親友及各路人物到場致祭弔唁，包括向華炎的胞弟向華強、向華強的太太陳嵐及兒子向佐，一代武打影星陳惠敏亦有到場。

警方有組織罪案及三合會調查科（O記）、反黑組及機動部隊等，逾百警方在殯儀館周邊戒備，嚴陣以待，包括在對開暢行道架設路障截查車輛，所有致祭人士均須登記入內。警方在場維持秩序期間，發現3名男子為通緝人士，遂將他們拘捕。

翻查資料，向華炎是幫會新義安創辦人向前的長子，1987年他捲入備受關注的新義安「龍頭案」，被控「身為三合會高層」、「管理非法組織」及「勒索罪」，其後被判監8年。向華炎服刑約22個月後提出上訴，並於1989年12月上訴得直，獲即時釋放。