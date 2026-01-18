警新界北打擊交通違例 向100超速司機發告票 兩男被捕包括24歲學神

新界北總區交通部執行及管制組特遣隊於1月17日及18日加強執法打擊交通違例事項，在區內進行代號「火炬」（FOSSINGTON）的行動，重點打擊非法改裝、超速駕駛及其他相關罪行。

行動期間，人員於屯門、元朗、吐露港公路、大美督、鹿頸路及新娘潭路一帶截查約50輛懷疑涉及非法改裝的私家車及電單車。經初步檢驗後，其中13輛私家車及三輛電單車懷疑經非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，涉案車輛已被扣留於大欖涌車輛檢驗中心待進一步檢驗。此外，人員亦向另外10部涉事車輛發出欠妥車輛報告。

人員亦偵測到約100輛車輛超速行駛，並將會向有關司機發出告票。人員亦就其他交通違例項共發出約120張定額罰款通知書。

此外，行動中人員共拘捕2名本地男子。一名49歲男子涉嫌「駕駛未獲牌照車輛」及「駕駛時沒有第三者保險」，被捕人已獲准保釋候查，並須於二月中旬向警方報到。另一名24歲本地男子則涉嫌「駕駛時沒有掛上『學』字牌」、「駕駛時沒有合資格駕駛教師陪同」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕，正被警方扣留調查。