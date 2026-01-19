輔警系列｜輔警樂隊致力保持高水準演奏 以音樂為社會帶來正能量

在輔警周年進修訓練結業會操典禮上，總會見到輔警樂隊成員演奏不同樂器，合力奏出激昂澎湃的樂曲，陪伴輔警人員步過檢閱台。儘管輔警樂隊成員的訓練和表演工作十分頻繁，亦要兼顧花式步操與合奏，但他們仍能長期保持高水準的演奏。負責演奏長笛的劉巧瑜表示，除了結業會操的演奏工作，輔警樂隊亦會在社區活動中演奏，致力通過音樂加強警民關係，並為社會帶來正能量，未來期望更多有音樂才能的市民加入團隊。

2024年加入輔警樂隊的劉巧瑜Edith表示，過往一直認同輔警隊「工餘獻社群」的理念，但因為自己個性比較內向，擔心難以勝任執法工作，其後得悉輔警樂隊招募成員，深感這份工作可以發揮其音樂才能，貢獻社會，於是馬上投考，結果順利成為其中一員。

劉巧瑜因認同輔警「工餘獻社群」的理念，於2024年加入輔警樂隊，發揮自己的音樂才能貢獻社會。

輔警樂隊目前有30多名成員，日常工作包括為輔警周年進修訓練的會操演奏，平均每月有兩場演奏工作，以及不定期的輔警結業會操、外出表演及升旗儀式，因此樂隊成員需要頻繁操練。Edith說，十分欣賞輔警樂隊展現的團隊精神，因為每位成員均明白，他們都是不可或缺的一員，例如長笛分成數個聲部，如果少了一人，整首曲子的豐富性和澎湃感就會明顯減弱，「即使不少隊員已經成家立室，要兼顧家庭，或在正職事業上追求發展，他們仍會努力將樂隊訓練和表演置於優先位置。」

每周五為樂隊的固定訓練日，內容包括音樂合奏及花式步操，Edith說訓練目的是確保音樂與步操的高度協調，其中花式步操尤其考驗默契，隊員需在完成高難度音樂演奏的同時，配合複雜的隊形變化，甚至變速步操，向觀眾呈現聲畫同步的流動感和震撼力。

劉巧瑜是輔警樂隊的長笛手，致力透過分享音樂為社會帶來正能量。

Edith指出，每位隊員除了要熟習自己的動作外，亦會特意記下身旁隊友的站立位置，練習時互相提醒，「如果一個人錯了，整個圖案就會鬆散，所以我們互相鼓勵、扶持，當真正上場表演時，會百分百信任隊友。」她分享道，表演期間若有人出現站位失誤，應對的竅門就是全隊成員微調站位，令整體隊形依然整齊，這亦是團隊精神的一種體現。

談及輔警周年進修訓練結業會操典禮上的表演，Edith說演奏樂曲的輔警樂隊並非襯托角色，而是陪伴輔警同事走過人生重要里程碑的見證者。因為每當看到他們步過檢閱台，同時有鼓聲與旋律作伴，台下家屬眼中流露的驕傲與欣慰，使她深深感受到輔警樂隊的重要性：「我們伴奏所提供的情緒價值和儀式感，可以令輔警同事對自己的警察身份感到更加自豪，也讓家屬留下美好回憶。」

輔警樂隊會為輔警周年進修訓練結業會操及輔警結業典禮演奏樂曲及表演花式步操，是陪伴輔警人員走過人生重要里程碑的見證者。

除了內部表演，Edith說輔警樂隊亦積極參與社區活動，例如學校升旗禮、社區表演等，市民往往投以熱烈掌聲，令她明白手中的樂器是與公眾保持良好溝通的重要工具。她強調，輔警樂隊雖屬兼職性質，但隊員經常會運用私人時間自行操練，只求在每次演出時都力臻完美。

輔警樂隊仍然在招募成員，Edith希望更多有音樂才能的市民加入，透過音樂為社會帶來正能量。

記者 麥鍵瀧

輔警隊全年招募 即掃二維碼了解更多入職要求

香港輔助警察隊（輔警隊）全年招募，歡迎合乎資格的市民投考，不論全職或兼職、自僱或無固定職業人士，亦包括本地大學或大專院校學生。申請人成功通過甄選面試及相關考核後，會接受基礎受薪訓練，結業後便可成為輔警警員。此外，合乎相關資格的市民亦可以投考輔警警員（專門人員）[樂隊隊員]，成功通過訓練後可參與輔警樂隊的表演工作。即掃二維碼，了解更多入職要求。

香港輔助警察隊（輔警隊）全年招募。即掃二維碼，了解更多入職要求。