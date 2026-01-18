渣打馬拉松2026｜青朗公路工程車封路期間與的士相撞 6人受傷

渣打馬拉松周日（18日）舉行，有工程箭嘴車在青朗公路為賽事封路期間，與一輛的士發生相撞，造成6人受傷，包括兩車司機。

事件發生於周六（17日）晚上11時47分，一輛載有大量俗稱「雪糕筒」路障的工程車，沿青朗公路往九龍方向快線行駛，準備進行封路安排。期間工程車切入中線時，尾隨一輛載有4名乘客的的士懷疑收掣不及，兩車發生碰撞。工程車其後被撞至向右翻側。

事故中，工程車男司機、的士男司機及4名乘客均告受輕傷。救護員到場為傷者作初步治理後，將全部傷者送往仁濟醫院接受進一步治療。

現場所見，涉事的士車頭嚴重損毀，工程箭嘴車翻側停在路中，車上大量「雪糕筒」散落路面，警方正調查意外原因。