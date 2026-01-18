Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣打馬拉松2026｜青朗公路工程車封路期間與的士相撞 6人受傷

突發
更新時間：01:22 2026-01-18 HKT
發佈時間：01:22 2026-01-18 HKT

渣打馬拉松周日（18日）舉行，有工程箭嘴車在青朗公路為賽事封路期間，與一輛的士發生相撞，造成6人受傷，包括兩車司機。

事件發生於周六（17日）晚上11時47分，一輛載有大量俗稱「雪糕筒」路障的工程車，沿青朗公路往九龍方向快線行駛，準備進行封路安排。期間工程車切入中線時，尾隨一輛載有4名乘客的的士懷疑收掣不及，兩車發生碰撞。工程車其後被撞至向右翻側。

事故中，工程車男司機、的士男司機及4名乘客均告受輕傷。救護員到場為傷者作初步治理後，將全部傷者送往仁濟醫院接受進一步治療。

相關新聞：渣打馬拉松2026 ‧ 持續更新︱晚上11時半起分階段封路 半馬及十公里挑戰組清晨5時30分開跑

現場所見，涉事的士車頭嚴重損毀，工程箭嘴車翻側停在路中，車上大量「雪糕筒」散落路面，警方正調查意外原因。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
飲食
11小時前
六合彩攪珠結果出爐｜頭獎$3100萬 睇下幸運兒係咪你!
六合彩攪珠結果出爐｜$3100萬頭獎無人中 下期頭獎基金增至4000萬
社會
6小時前
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
影視圈
2026-01-16 13:00 HKT
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
飲食
10小時前
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
17小時前
前TVB一線花旦近照曝光 夫婦歐遊一細節甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
前TVB一線花旦近照曝光 夫婦歐遊一細節甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
影視圈
5小時前
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
9小時前
渣打馬拉松2026︱1.18開跑 一文睇清路線/跑手包領取須知/天氣/封路/交通安排（附跑手專屬優惠清單）
渣打馬拉松2026︱1.18開跑 一文睇清路線/跑手包領取須知/天氣/封路/交通安排（附跑手專屬優惠清單）
社會
14小時前
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
影視圈
6小時前
76歲前TVB金牌司儀「爆血管」 一部位大片瘀黑極駭人  曾言「生老病死控制唔到」
76歲前TVB金牌司儀「爆血管」 一部位大片瘀黑極駭人  曾言「生老病死控制唔到」
影視圈
17小時前