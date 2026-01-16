城門水塘烏鴉遭魚鈎纏困樹上 消防員「上山落水」救援 市民讚：世一！

城門水塘近大城石澗，今日（1月16日）上午10時許，一隻烏鴉被困於樹上「吊吊揈」，消防接報趕至救援。消防接報趕赴現場，架梯鋸樹、跳入水塘接力救援，終成功救起烏鴉，其後愛協將烏鴉送往嘉道理農場治理。市民感動稱「為咗一隻烏鴉上山落水」，網民齊讚香港消防專業有愛。

據報案事主在社交平台帖文描述。消防員到場觀察環境後即架起長梯，鋸斷纏繞烏鴉的樹枝。由於樹木位於水塘邊，有消防員提前於水邊戒備。最終樹枝斷開，一名消防員隨即跳入水中將烏鴉救起，整個救援過程約半小時。事主感謝消防員付出，稱讚他們「為咗一隻烏鴉上山落水」，態度專業，直言是「真心佩服」且「真係好感動」。

不少網民也紛紛留言感謝消防員及報案事主，稱「香港消防，真是世一」、「香港消防員真係香港人嘅驕傲」、「多謝消防員，但更多謝你啊」、「莫以善小而不為嘅教才，樓主真係心地好好，好人一生平安」。

愛協回覆查詢時表示，今日早上愛協督察到達現場時，受困烏鴉已經由消防救起，品種為成年大嘴烏鴉 （Large-Billed Crow），初步檢查發現其嘴內及腳上都發現有魚鈎。隨後愛協督察立即把獲救烏鴉送往嘉道理農場治理。

愛協呼籲市民如遇上受困動物，不要走近或嘗試接觸牠，以免令動物因進一步受驚而掙扎，導致受傷或加深傷勢。市民可撥打愛協24小時拯救熱線2711 1000求助，由曾接受訓練的專業人士到場處理。