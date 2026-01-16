海關破天水圍製毒工場拘兩男女 檢千萬元依托咪酯及可卡因

香港海關1月14日在天水圍搗破一個製毒工場，檢獲一批懷疑依托咪酯煙彈和原材料、可卡因、霹靂可卡因和一批懷疑製毒工具，並拘捕兩男女。毒品市值共約1000萬元。

海關1月14日凌晨在天水圍執行反毒品行動期間，截查一名35歲的男子，在他所攜帶的紙袋內檢獲50粒懷疑依托咪酯煙彈，海關人員隨即把他拘捕，並帶他到附近一個處所搜查。

海關毒品調查科毒品調查第一組調查主任陳佩兒交代案情。海關FB

其後，海關人員在該處所內再檢獲267粒懷疑依托咪酯煙彈、約1.75公斤懷疑依托咪酯粉末、約1.4公斤懷疑依托咪酯油、約1.2公斤懷疑可卡因、約500克懷疑霹靂可卡因和一批懷疑製毒工具，並在該單位內拘捕一名26歲懷疑涉案女子。

海關毒品調查科毒品調查第一組調查主任陳佩兒表示，兩人已共被控兩項製造危險藥物罪及一項販運危險藥物罪，而被捕的男子則再被加控一項販運危險藥物罪，並將於明日（1月17日）在沙田裁判法院提堂。