Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海關破天水圍製毒工場拘兩男女 檢千萬元依托咪酯及可卡因

突發
更新時間：17:53 2026-01-16 HKT
發佈時間：17:53 2026-01-16 HKT

香港海關1月14日在天水圍搗破一個製毒工場，檢獲一批懷疑依托咪酯煙彈和原材料、可卡因、霹靂可卡因和一批懷疑製毒工具，並拘捕兩男女。毒品市值共約1000萬元。

海關1月14日凌晨在天水圍執行反毒品行動期間，截查一名35歲的男子，在他所攜帶的紙袋內檢獲50粒懷疑依托咪酯煙彈，海關人員隨即把他拘捕，並帶他到附近一個處所搜查。

海關毒品調查科毒品調查第一組調查主任陳佩兒交代案情。海關FB
海關毒品調查科毒品調查第一組調查主任陳佩兒交代案情。海關FB

其後，海關人員在該處所內再檢獲267粒懷疑依托咪酯煙彈、約1.75公斤懷疑依托咪酯粉末、約1.4公斤懷疑依托咪酯油、約1.2公斤懷疑可卡因、約500克懷疑霹靂可卡因和一批懷疑製毒工具，並在該單位內拘捕一名26歲懷疑涉案女子。

海關毒品調查科毒品調查第一組調查主任陳佩兒表示，兩人已共被控兩項製造危險藥物罪及一項販運危險藥物罪，而被捕的男子則再被加控一項販運危險藥物罪，並將於明日（1月17日）在沙田裁判法院提堂。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門開槍｜死者「恐龍」寄住友人家 戶主：佢有吸太空油習慣 經常自言自語
01:11
屯門開槍｜死者「恐龍」寄住友人家 戶主：佢有吸太空油習慣 經常自言自語
突發
7小時前
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
01:41
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
突發
8小時前
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
影視圈
6小時前
天氣寒冷｜天文台料強烈冬季季候風1.20襲港 跌落12°C 如有雨或變更低溫
天氣寒冷｜天文台料強烈冬季季候風1.20襲港 跌落12°C 如有雨或變更低溫
社會
4小時前
屯門開槍｜死者濫藥患精神病十年 有反社會行為症狀 最近拒絕覆診
屯門開槍｜死者濫藥患精神病十年 有反社會行為症狀 最近拒絕覆診
突發
4小時前
DAISO傳說¥500「掃地機械人」香港有售！一鍵操作簡單除麈 日網友分享用後感
日本DAISO爆紅¥500「掃地機械人」香港有售！一鍵操作簡單除麈 日網友分享用後感…
生活百科
2026-01-15 15:04 HKT
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方無奈市況轉變：好似整定咁
飲食
21小時前
屯門開槍．全紀錄｜疑兇與家人斷聯多月 一子彈貫穿身體 警千鈞一髮救女途人
03:12
屯門開槍．全紀錄｜疑兇與家人斷聯多月 子彈貫穿身體 警千鈞一髮救女途人
突發
9小時前
《中年好聲音2》唱將陳俞霏陷假學歷風波？高調晒MBA證書淘寶價只需雙位數 網民嘲：真係精彩everywhere
《中年好聲音2》唱將陳俞霏陷假學歷風波？高調晒MBA證書淘寶價只需雙位數 網民嘲：真係精彩everywhere
影視圈
5小時前