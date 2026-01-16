Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

持1.6億元「已兌換支票」要求鑑定 6男女銀行內被警帶走

突發
更新時間：02:38 2026-01-16 HKT
發佈時間：02:38 2026-01-16 HKT

2名從事加密貨幣交易的女中介，周四（15日）下午夥同4名男子前往旺角彌敦道一間銀行，要求鑑定一張面值高達1.6億港元的支票。惟銀行經理核查後，驚覺該支票早前已被兌換，覺得事件可疑，遂報警求助。

經理感可疑報警  案件列「求警調查」 

事發於今日下午5時01分，2名加密貨幣女中介與4名男子，一行六人現身位於彌敦道的南洋商業銀行。據悉，6人當時向銀行職員出示一張價值1.6億元的支票，並要求銀行鑑定其真偽及有效性。

銀行經理在處理期間，透過系統核對支票紀錄，發現該張巨額支票竟然顯示為「已兌換」狀態。由於涉案金額極其巨大，加上支票狀態異常，經理深感可疑，決定報警處理。

警方接報後，派出多名警員到場了解情況，涉案男女隨後被警員帶回警署協助調查，其中5人由警車帶走，餘下一名女子因警車「滿座」而由警員陪同步行至旺角警署，暫時未有人被捕。警方將案件暫列作「求警調查」，並由旺角警區刑事調查隊第五隊接手跟進。

據悉，較早前，幾名男子透過中環一家中介公司出售虛擬貨幣，買方開出一張1.6億元支票後，眾人到上述銀行鑑定及兌現支票。

 

