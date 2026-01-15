Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警港島打擊白牌車 拘兩司機

突發
更新時間：12:53 2026-01-15 HKT
發佈時間：12:53 2026-01-15 HKT

港島總區交通部今日（15日）上午進行打擊非法載客取酬（俗稱「白牌車」）的行動，成功截獲兩輛非法載客取酬的私家車，涉及兩名男司機。
 
行動中，警方派員喬裝為乘客，於灣仔區分別登上兩輛私家車，到達目的地後，警方發現兩名分別44歲及52歲的本地男司機涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」，警員向涉案司機發出交通傳票，涉案兩輛私家車亦被扣查檢驗。

警方打擊白牌車。警方提供
警方打擊白牌車。警方提供

 
根據《道路交通條例》，除非汽車獲發有效的出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或使用車輛作出租或載客取酬之用。首次定罪可處罰款一萬元及監禁6個月，再干犯則可處罰款2.5萬元及監禁12個月。
 
警方呼籲，市民出行時亦應選擇合法的公共交通工具，如相關車輛的用途為非法載客取酬，有關車輛的第三者風險保險或會失效，一旦發生意外，其他道路使用者包括乘客及行人均會失去應有的保障。

