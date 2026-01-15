荃灣奪命吊運工傷｜29歲紮鐵工遭風煤樽擊斃 家屬黯然認屍

荃灣寶豐路一建築地盤於昨日（1月14日）下午有天秤吊運期間，吊籠艙門意外打開，導致3支風煤樽及1個滅火筒墮下，地面3名紥鐵男工人走避不及受傷，其中29歲姓陳男工頭部重創不治。今早（15日）死者的家屬在工業傷亡權益會陪同下，到葵涌公眾殮房認領遺體，至近中午眾人黯然離開。

據了解，離世的29歲姓陳男工人未婚，有父母及兄弟，他是家中經濟支柱。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，家屬要求徹查意外成因，並要求公司作出合理解釋及交代。她引述昨日死者所屬公司已口頭承諾會向家屬發放恩恤金，家屬亦希望公司能夠提出具體的善後安排，盡快會面商討。

蕭倩文續稱，近日接連發生兩宗吊運相關的致命意外，當局應該反思並檢視安全措施。她質疑吊運工序進行期間，「上面吊運，下面必須清場，禁止任何工作」，質疑涉事地盤有否嚴格執行安全守則，認為若當局發現有人違規，必須作出檢控。

事發於昨日下午1時34分左右，現場是荃灣寶豐路一建築地盤，正進行吊運工序。據悉3支風煤樽和1個滅火筒正由地盤天秤吊運，其長度均至少1米、直徑均至少20厘米，其間懷疑有部件鬆脫，吊籠艙門意外打開，導致風煤樽和滅火筒由離地20米高處飛墮而下。3名男工走避不及，其中兩人重創昏迷，分別為頭破血流的29歲姓陳工人，及腳部流血的40歲姓施工人，他們被送往瑪嘉烈醫院搶救，惜陳男回天乏術。另一名50歲同姓陳的工人則扭傷腳，清醒被送往仁濟醫院治理。勞工處接報後已即時派員到場調查意外。

翻查資料，這是本港於短短三日內發生的第二宗涉及吊運工序的嚴重工業意外。本周一（1月12日）下午1時許，啟德德高道地盤內，一名33歲南亞裔「埋碼」男工，協助吊運重型水缸。其間水缸放落地時懷疑不穩，男工上前解繩時便被壓倒，重創不治，遺下妻子及兩名年僅3歲及2歲兒子。

另外，昨日亦一日內發生2宗致命的工業意外。昨日下午4時許，啟德承豐里一住宅地盤內，一名65歲姓張男工在可移動升降台工作時，意外被夾在工作台欄杆及牆身間昏迷，63歲姓潘男工友其後將他救出。救援人員接報趕至，隨即將昏迷男工送聯合醫院搶救，惜最終不治。

