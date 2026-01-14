荃灣地盤風煤樽墮地1死2傷 29歲紥鐵男工重創亡 三日兩宗奪命吊運事故

本港三日內發生兩宗涉及吊運工序的奪命工業意外。荃灣寶豐路一建築地盤，今日（1月14日）下午有天秤吊運期間，吊籠艙門意外打開，導致3支風煤樽墮下，地面3名紥鐵男工走避不及受傷，其中一名29歲男工頭部重創不治。工業傷亡權益會對同類意外頻頻感痛心，認為當局及承建商要徹查，包括為何吊運期間下方仍有人開工等。

事發於今日下午1時34分左右，據悉3支風煤樽正由地盤天秤吊運，其長度均至少1米、直徑均至少20厘米，其間懷疑有部件鬆脫，吊籠艙門意外打開，導致風煤樽由高處飛墮而下。事件中，3名男工走避不及，其中兩人重創昏迷，分別為頭破血流29歲工人，及腳部流血40歲工人，他們被送往瑪嘉烈醫院搶救，惜29歲男工回天乏術；另一名50歲工人則扭傷腳，清醒被送往仁濟醫院治理。勞工處接報後已即時派員到場調查意外。

翻查資料，這是本港於短短三日內發生的第二宗涉及吊運工序的嚴重工業意外。本周一（1月12日）下午1時許，啟德德高道地盤內，一名33歲南亞裔「埋碼」男工，協助吊運重型水缸。其間水缸放落地時懷疑不穩，男工上前解繩時便被壓倒，重創不治，遺下妻子及兩名年僅3歲及2歲兒子。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文趕至醫院了解，透露今次意外3名死傷者是紥鐵男工，其中離世29歲男工未婚，有父母兄弟，現時遺屬情緒仍十分激動；至於另一昏迷40歲男工已留醫深切治療部。

她對事件感到痛心，亦對同類事故頻頻感到憤怒，認為要當局及承建商要交代清楚是哪個環節出錯、事前是否做足風險評估、為何吊運期間下方仍有工人開工、是否有人監察現場等等，僱主也要做好善後安排，協助死者家屬及傷者渡過難關。

另外，今日（1月14日）啟德承豐里一住宅地盤亦發生致命工業意外。下午4時許，一名60多歲男工人懷疑被平台板夾住身軀昏迷。救援人員接報趕至時被夾男工已脫困，隨即將其送聯合醫院搶救，可惜回天乏術。

