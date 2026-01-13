新蒲崗男子販毒遇查「斷正」 藏9.5克懷疑海洛英被捕

警方在新蒲崗打擊毒品，拘捕一名49歲男子，檢獲市值約5千元懷疑海洛英。

警方指，黃大仙警區特別職務隊第一隊人員根據深入調查，今日（13日）在區內展開打擊毒品行動。警員在育群街截查一名可疑男子，並在其袋內檢獲共約9.5克懷疑海洛英，毒品總市值約5,600元。警方以涉嫌「販運危險藥物」拘捕一名49歲本地男子，現正被扣留調查。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款五百萬港元及終身監禁。警方呼籲市民切勿以身試法。