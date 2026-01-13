沙田區5日4村屋遭爆竊 失逾$8萬電子產品及現金 警拘一內地漢

警方於去年12月22至26日接獲4宗報案，指沙田區內4個村屋單位遭賊人爆竊，經初步點算後，損失一些值約7.9萬元的電子產品及2,800元現金。



新界南總區刑事部及沙田警區人員經深入調查後，昨日（12日）下午於馬鞍山區西沙路拘捕一名38歲姓康內地男子，他涉嫌爆竊，正被扣留調查。行動中，人員檢獲懷疑被捕男子犯案時所穿衣物，案件交由沙田警區重案組跟進。