珍惜生命│紅磡男子危坐天台 消防開氣墊 最終墮下倒臥天橋

紅磡漆咸道北387-393A號高發大廈，今（13日）中午12時14分，有居民報案指一名男子危坐在該大廈天台位置，消防員接報到場，張開救生氣墊戒備，警方亦派出談判專家到場游說，惟男事主最終墮下，倒臥在東九龍走廊近漆咸道北天橋往觀塘方向，其後被送往伊利沙伯醫院救治。警方正調查其身份及墮樓原因。

運輸署宣布，因突發事件，漆咸道北(往觀塘方向)近佛光街的部份行車線仍然封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。受影響巴士路線陸續恢復原有路線行駛。現時上址交通擠塞。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk