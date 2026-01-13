Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警油尖區內打擊違泊黑點執法 發891張牛肉乾 拖走6車

突發
更新時間：01:35 2026-01-13 HKT
發佈時間：01:35 2026-01-13 HKT

警方表示，油尖警區聯同西九龍總區交通部人員昨日（12日）在區內展開代號「動天」（MOVESKY）的打擊區內違例泊車黑點行動。行動期間，人員分別共發出891張定額罰款通知書及拖走六輛對交通造成嚴重阻塞的車輛 。

警方指，截至2025年12月，油尖警區共發出二十萬八千二百一十八張定額罰款通知書及攝錄到一千七百五十宗司機違例事項，希望駕駛者藉此改善可能引致交通意外的不良行為。

人員分別共發出891張定額罰款通知書及拖走六輛對交通造成嚴重阻塞的車輛 。警方圖片
警方稱，油尖警區將持續嚴厲執法，確保交通暢通及提高道路使用者的道路安全與守法意識，以保障市民安全。警方呼籲駕駛人士遵守交通規則，切勿因一時之便違例停泊車輛。

