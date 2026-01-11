Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警一連兩日新界北打擊酒駕毒駕拘捕5人 檢依托咪酯及冰毒等

突發
更新時間：06:27 2026-01-11 HKT
發佈時間：06:27 2026-01-11 HKT

新界北總區交通部執行及管制組特遣隊一連兩日（9日至10日）於凌晨時分在區內展開代號「追捕者」（QUICKCHASER）的行動，以打擊停牌期間駕駛、酒後駕駛、毒後駕駛及藏有危險藥物等罪行。行動中，人員共拘捕4名本地男子及一名非華裔男子，他們年齡介乎36至52歲。

行動期間，人員於在區內截查多輛行車不穩定的私家車，並對司機進行酒精呼氣測試。當中，一名39歲姓周和及一名52歲姓李本地男司機以及一名36歲非華裔男子分別於新田公路、錦田公路及十八鄉交匯處被發現未能通過酒精呼氣測試，3名司機涉嫌「酒後駕駛」被捕。3名男子已獲准保釋，並須於2月中旬向警方報到。

另外，特遣隊人員在1月10日晚上11時左右，於八鄉一個加油站內發現一輛形迹可疑的白色私家車，遂將其截停並向車上兩名本地男子搜查。經初步調查後，車上一名40歲姓唐本地男司機未能通過藥物檢測涉嫌「受藥物影響下駕駛」、「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」及「被通緝人士」被捕。此外，兩名男子均未能解釋如何取用該車輛，特遣隊人員從他們身上及車廂內檢獲九粒懷疑含有依托咪酯（俗稱「太空油」毒品）的電子煙彈、約0.7克懷疑「冰」毒、一批毒品吸食工具、三粒懷疑「威而鋼」（俗稱「偉哥」藥物）及一對不屬於該車輛的假車牌。人員遂以涉嫌「藏有第一部危險藥物」、「藏毒」、「藏有吸食工具」、「藏有虛假文書」及「未獲授權取用車輛」拘捕該名男司機及41歲姓李本地男子。兩名被捕人士，現正被扣留調查。

行動中所檢獲的懷疑毒品及第一部危險藥物總值約5,000元。

警方重申，「醉酒駕駛」、「受藥物影響下駕駛」、「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」乃嚴重罪行，一經定罪，可處停牌、罰款1萬港元及監禁12個月。警方會繼續加強執法，打擊相關罪行，呼籲駕駛人士切勿以身試法。此外，警方對所有毒品活動均採取零容忍態度，並會繼續進行打擊毒品行動。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款一百萬港元及監禁七年，市民切勿以身試法。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
32歲TVB「最強小三」火紅低胸戰衣無懼寒流晒Body 戀富二代住半億豪宅 早前榮升馬主
32歲TVB「最強小三」火紅低胸戰衣無懼寒流晒Body 戀富二代住半億豪宅 早前榮升馬主
影視圈
15小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
21小時前
排隊7年一月兩派 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到冇心理準備 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
排隊7年「一月兩派」 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
影視圈
11小時前
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
影視圈
11小時前
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
影視圈
13小時前
陳志被捕︱中美掀900億虛幣爭奪戰 美早前宣布「扣押」遭質疑不合司法程序
陳志被捕︱中美掀900億虛幣爭奪戰 美早前宣布「扣押」遭質疑不合司法程序
即時中國
13小時前
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-09 13:18 HKT
01:15
車cam直擊｜俄女大鬧尖沙咀彌敦道 毀Tesla圖搶車兼揸刀揮舞 涉2宗罪被捕
突發
10小時前
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
飲食
2026-01-09 13:18 HKT