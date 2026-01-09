Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

消防處向註冊消防裝置承辦商發兩通函 加強設備管理及資訊透明度

突發
更新時間：18:55 2026-01-09 HKT
發佈時間：18:55 2026-01-09 HKT

消防處昨日（1月8日）發出兩份通函，規定註冊消防裝置承辦商（承辦商）進一步加強對樓宇消防裝置及設備的管理，並提升其運作狀況的資訊透明度，讓居民及管理人員更清楚掌握消防裝置的運作狀況。兩份通函即時生效。

消防處通函第1／2026號規定，當消防裝置（如消防喉轆、手動火警鐘掣等）出現損壞時，承辦商必須在裝置當眼位置張貼符合標準規格的損壞告示，以便公眾容易識別，避免在緊急情況下誤用已損壞的裝置。此外，承辦商亦須在消防裝置電源開關貼上封條，以防止電源被錯誤關閉，並便利管理人員在巡查時識別電源狀態，以便及時作出相應行動。

消防處通函第2／2026號則提醒承辦商，如需在進行工程前關閉任何消防裝置，必須事先評估是否會影響其他消防裝置的運作，並一併向消防處通報所有受影響範圍。承辦商須於大廈主要出入口、電梯大堂等當眼位置張貼大型通告，清晰列明裝置關閉日期、受影響範圍等資料，確保居民、物業管理公司及其他相關人士充分知悉情況，以提高居民於裝置損壞或關閉期間的消防安全意識。

消防處強調，承辦商必須嚴格遵守新規定。如有不當行為或疏忽，消防處可按法例採取紀律行動，包括將承辦商從註冊名冊中除名。消防處亦一直致力透過規管、巡查及公眾教育，多管齊下提升樓宇消防安全，並會持續檢視及優化各項防火措施。市民如有相關查詢，可致電2733 1567與消防設施監督課聯絡。

↓立即下載星島頭條App↓

