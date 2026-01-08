屯門友愛邨女子飛墮平台死亡 重案組接手跟進

屯門有人墮樓死亡。昨晚（7日）8時10分，友愛邨愛德樓一名女子由高處墮下，倒臥在大廈平台位置，其男朋友報警。救護員到場，發現女事主昏迷不醒，遂將她送往屯門醫院搶救，惜最終不治。

警方沒有檢獲遺書，經初步調查證實女死者36歲姓蔡，是上址住戶，相信她從大廈後樓梯墮樓，其死因有待驗屍確定。蔡女墮樓原因仍待調查，警方將案件列作有人從高處墮下，正追查她的姓郭男友，並交由屯門警區重案組第一隊跟進。

