Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港漂生小紅書搵租盤 假中介聲稱預繳一年有折 騙走逾19萬元

突發
更新時間：23:05 2026-01-07 HKT
發佈時間：23:05 2026-01-07 HKT

一名內地學生近日透過社交平台「小紅書」搜尋香港租房資訊時，接觸到自稱「香港持牌中介公司」的帳戶。對方以月租約2萬元、面積350呎的新裝修單位照片吸引事主，並以「預繳一年租金享八折」為由，催促轉帳約19萬元。事主抵港後發現單位地址根本不存在，聯絡對方時卻被以「資料出錯」為由拖延，更被遊說加錢轉租其他「優質單位」，匯款後對方最終失聯。警方今日（1月7日）在「小紅書」公開案件細節，提醒港漂生租屋時須格外留神。

一名內地學生近日在「小紅書」搜尋香港租房資訊時，發現一間自稱為「香港持牌中介公司」的帳號。該公司聲稱擁有大量優質房源，並展示一個月租約2萬元、面積約350呎的新裝修單位，照片精美、條件吸引，事主因而主動聯絡對方。

警方在小紅書呼籲港漂生慎防租屋騙局。
警方在小紅書呼籲港漂生慎防租屋騙局。

該帳號客服稱若選擇預繳一年租金可享八折優惠（即約19萬元），又以「租房旺季將至、好單位極快被搶」為由催促盡快簽約。事主擔心錯失機會，遂按照指示即時轉帳支付租金。

惟事主抵達香港後，發現所租單位的地址根本不存在。對方解釋是「網站資料出錯」，並以盡快安排其他房源為由，拒絕立即退回款項，甚至推介另一個「更優質」但需額外訂金的單位。由於事主已支付首筆款項，未起疑心，最終再轉帳補交差額。其後對方突然失聯，事主這才驚覺墮入騙局。

警方在「小紅書」分享有關案例，呼籲港漂生來港租屋時，切勿「先轉錢後看房」，特別是全線上溝通、未見真人的情況；可透過官方渠道、在港同學或學校，核實仲介牌照及地址；應對「限時優惠」、「馬上轉賬」、「預繳一年減價」等說法提高警；如懷疑被騙，盡快致電防騙易熱線18222或報警求助。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
影視圈
7小時前
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
社會
4小時前
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
影視圈
2026-01-06 22:00 HKT
連鎖酒家再破底價！阿拉斯加長腳蟹$198/斤 羊腩煲/片皮鴨/東星斑$108起
連鎖酒家再破底價！阿拉斯加長腳蟹$198/斤 羊腩煲/片皮鴨/東星斑$108起
飲食
6小時前
柬埔寨太子集團創辦人、華裔柬籍商人陳志。
00:46
太子集團創始人陳志由柬埔寨遣返中國 接受有關部門調查
即時國際
4小時前
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
飲食
6小時前
港鐵老翁爭位施襲│馬尾女遭「兜鎚窩面」身心受創 網片瘋傳後失新工 盼緝拿兇徒
港鐵老翁爭位施襲│馬尾女遭「兜鎚窩面」身心受創 網片瘋傳後失新工 盼緝拿兇徒
突發
8小時前
連鎖酒樓飲茶街坊價優惠！早午茶點心$13.8 燒味飯/瀨$19.8 星期一至日都有
連鎖酒樓飲茶街坊價優惠！早午茶點心$13.8 燒味飯/瀨$19.8 星期一至日都有
飲食
10小時前
被呃3萬拒醒覺！深水埗手機店主苦戰墮騙局兩婆婆 最後「咁做」全網叫好｜Juicy叮
被呃3萬拒醒覺！深水埗手機店主苦戰墮騙局兩婆婆 最後「咁做」全網叫好｜Juicy叮
時事熱話
9小時前