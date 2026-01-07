港漂生小紅書搵租盤 假中介聲稱預繳一年有折 騙走逾19萬元

一名內地學生近日透過社交平台「小紅書」搜尋香港租房資訊時，接觸到自稱「香港持牌中介公司」的帳戶。對方以月租約2萬元、面積350呎的新裝修單位照片吸引事主，並以「預繳一年租金享八折」為由，催促轉帳約19萬元。事主抵港後發現單位地址根本不存在，聯絡對方時卻被以「資料出錯」為由拖延，更被遊說加錢轉租其他「優質單位」，匯款後對方最終失聯。警方今日（1月7日）在「小紅書」公開案件細節，提醒港漂生租屋時須格外留神。

一名內地學生近日在「小紅書」搜尋香港租房資訊時，發現一間自稱為「香港持牌中介公司」的帳號。該公司聲稱擁有大量優質房源，並展示一個月租約2萬元、面積約350呎的新裝修單位，照片精美、條件吸引，事主因而主動聯絡對方。

警方在小紅書呼籲港漂生慎防租屋騙局。

該帳號客服稱若選擇預繳一年租金可享八折優惠（即約19萬元），又以「租房旺季將至、好單位極快被搶」為由催促盡快簽約。事主擔心錯失機會，遂按照指示即時轉帳支付租金。

惟事主抵達香港後，發現所租單位的地址根本不存在。對方解釋是「網站資料出錯」，並以盡快安排其他房源為由，拒絕立即退回款項，甚至推介另一個「更優質」但需額外訂金的單位。由於事主已支付首筆款項，未起疑心，最終再轉帳補交差額。其後對方突然失聯，事主這才驚覺墮入騙局。

警方在「小紅書」分享有關案例，呼籲港漂生來港租屋時，切勿「先轉錢後看房」，特別是全線上溝通、未見真人的情況；可透過官方渠道、在港同學或學校，核實仲介牌照及地址；應對「限時優惠」、「馬上轉賬」、「預繳一年減價」等說法提高警；如懷疑被騙，盡快致電防騙易熱線18222或報警求助。