港鐵老翁爭位施襲│馬尾女遭「兜鎚窩面」身心受創 網片瘋傳後失新工 盼緝拿兇徒

港鐵黃大仙站列車車廂於周日（4日）晚發生一宗襲擊事件，一名操鄉音的老翁疑心急爭位坐遇阻，與一名束馬尾的女乘客碰撞，他竟然粗暴揮拳向馬尾女「兜鎚窩面」。警方將案件列作「普通襲擊」，交由黃大仙警區人員跟進，目前仍在追緝兇徒。遇襲女事主身心受創向傳媒大吐苦水，哭訴本身患有抑鬱症，她因今次事件兩度萌生輕生念頭，更失去新工作，可謂禍不單行。她盼警方將兇徒繩之於法。

29歲的受害人李小姐接受傳媒訪問，講述事發經過，指周日晚上9時許，她從荔枝角下班乘坐港鐵回家。當時她站在車廂中戴着耳筒聽歌，期間她感到背囊遭碰撞，於是轉身查看，卻發現身後一名老翁不停對她破口大罵，其後對方更揮拳襲擊她，「打到我成個人呆哂、好暈」。李小姐指網上流傳的片段只是部分畫面，她在該段網片拍攝前，已被該名老翁「至少打咗兩至三拳」。

李小姐認為香港明明是法治之區，發生如此荒謬的事情令人費解。她自言本身患有抑鬱症，經過今次遇襲事件後，她除了嘴唇及下顎受創持續痛楚，連日來她也不敢外出，晚上發惡夢難以安寢，日常更不停回想起在車廂被打的恐怖經歷，曾兩度萌輕生念頭。她又透露事件令她失去一份新工作，原本她在事發後一日到新餐廳簽約任職廚師，豈料簽約後不足兩小時，突然收到通知不用上工；不排除是她被襲擊的片段在網上瘋傳所致。

警方就事件回覆《星島頭條》表示，於本月4日晚上接獲一名女子報案，指她在港鐵黃大仙站車廂內被一名男子以手襲擊。她面部受傷，清醒被送往基督教聯合醫院治理。警方經初步調查，將案件列作「普通襲擊」，暫未有人被捕，交由黃大仙警區人員跟進。

網上流出事發片段，片中顯示施襲的老翁為一名操鄉音的中國籍男子，年約七旬。當時他看到列車車廂內有個空位，疑心急欲霸位，但因車廂擠迫，與束馬尾的女受害人發生肢體碰撞。老翁有感馬尾女不讓他，老羞成怒，竟爆粗兼揮拳向馬尾女「兜鎚窩面」。車廂眾乘客見狀無不譁然，有乘客喝止老翁「唔好郁手郁腳」，亦有乘客老翁打女人所為，直言：「阿伯，你當呢度咩地方呀？呢度香港嚟㗎，有法治㗎！」惟老翁還一度「死撐」，反駁稱：「香港又點呀！」