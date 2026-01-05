有片│港鐵阿伯不滿霸位坐被阻路 一拳鎚打馬尾女 網民: 郁手打人已經輸晒

社交平台今凌晨流出一條片段，顯示在港鐵繁忙擠迫的車廂中，一名操不純正廣東話的阿伯，見到有個空位，疑心急行過去霸位，但因車廂擠迫，與一名束馬尾女乘客肢體碰撞。阿伯有感馬尾女不讓他，老羞成怒，竟爆粗兼揮拳，向馬尾女一鎚窩面，令車廂眾乘客無不嘩然！有乘客勸阻「唔好郁手郁腳」，亦有乘客不藉阿伯打女人所為，直言「呢度係香港嚟㗎，有守法㗎」。

片主上傳兩段片，但沒有說明發生在那個站的車廂。其一是開始已見一名戴口罩的阿伯，怒目相向一名束馬尾、中性打扮的女乘客，然後爆粗說「我X你老母臭X」，隨後出手一拳窩向馬尾女面頰，馬尾女被打到應，中拳後連聲說「我要報警」，旁邊的乘客亦喝斥阿伯「停手啊你」，「唔好郁手郁腳」，阿伯話「我想過去嗰度（空位），唔畀我過。」有乘客出手擋格二人，但馬尾女保持理性，未有出手還拖。

另一片段則見阿伯已坐在空位上，一名男乘客不忿阿伯所作所為，出言指責「阿伯呢度咩地方，呢度係香港嚟㗎！」阿伯不以為意，「香港又點呀？」乘客還擊「有法治㗎」、「守法啲」，馬尾女此時反駁「依家係我畀人打！」片段就此結束。

網民一致認為阿伯錯錯錯，替馬尾女不值，有網民揶揄阿伯「咁有力氣，即係唔使坐（位）啦」、又指「郁手就輸晒」、「咩事要對女仔動粗，仲咁重手」、又讚馬尾女「無還到手，醒目」、「郁手打人已經輸哂!!!! 被打者冇還手，加EQ高好勁!! 快快報警入醫院驗傷!! 呀（阿）叔，你今次大獲（鑊）啦!! 」、「叻女！老鼠都唔還拖啊！如果還拖，兩個一齊拉！老嘢如果跪低埋仲大鑊！冇着數！報警告爆佢！心理同生理都有損傷！同法官講以後搭火車都有陰影」。