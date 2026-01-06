37歲印尼漢與11個月大兒子失蹤兩日 西九重案組元朗尋回拘父涉疏忽照顧

警方周二（6日）呼籲市民提供一名在深水埗失蹤的男子及其兒子的消息。37歲印尼籍男子Mukit Alam Pratama與其11個月大兒子Mukit Shznjz Putra Pratama，（5日）下午離開其位於桂林街的住所後便告失蹤，他們的家人同日向警方報案。警方高度重視事件，案件交由西九龍總區重案組跟進。消息透露，探員在元朗區尋回兩父子。其中印尼男子渉疏忽照顧被捕。

Mukit Alam Pratama身高約1.75米，體重約80公斤，中等身材，尖面型，黃皮膚及蓄短黑髮。他最後露面時身穿黃色羽絨服、黑色長褲、黑色運動鞋及戴黑色帽。Mukit Shznjz Putra Pratama，體重約10公斤，瘦身材，圓面型，黃皮膚及蓄短黑髮。他最後露面時身穿白色嬰兒服。據了解，事主持行街紙。

