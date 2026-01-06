Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

慈雲山露宿者遇襲│兩青年「小心地滑」膠牌毆七旬翁逃遁 探員重返行人天橋搜證

突發
更新時間：14:51 2026-01-06 HKT
發佈時間：14:51 2026-01-06 HKT

慈雲山發生露宿者遇襲案，今日（6日）凌晨位於雲華街與惠華街交界的一條行人天橋上突然火光熊熊，消防員到場將火撲熄。警方在行人天橋梯間發現一名75歲姓許老翁左前臂受傷，相信兩名年約20至30歲的青年曾手持黃色「小心地滑」字樣告示牌向他施襲，並縱火燒毀其家當，之後沿惠華街往慈雲山中心方向逃去。據悉許翁經送院治理後無大礙，已於早上出院，惟他未有即時返回事發的行人天橋。警方一度在場守候，正跟進案件，追緝兩名涉案歹徒。

今早有探員重返事發的惠華街行人天橋調查案件，惟遇襲的許翁出院後未有返回現場，探員一度在場守候。現場遺下大批被燒毀的雜物，涉事範圍未解封，而天橋上多層的轉角處都擺滿露宿者的雜物。有街坊不諱言平日甚少途經涉事行人天橋，不清楚天橋有露宿者留宿的情況。至下午，有清潔工人到場進行清理工作。

事發於今日凌晨3時49分，涉事的行人天橋梯間雜物起火，75歲姓許老翁被人襲擊導致左前臂疼痛受傷，其後被送到伊利沙伯醫院治理。另外案發現場附近一架電單車亦焚毀。消息稱，受傷的許翁平日露宿於涉事行人天橋樓梯第二層，警方將案件列為「普通襲擊」及「縱火」，正調查歹徒行兇動機，交由黃大仙警區刑事調查隊第3隊跟進。

相關新聞：慈雲山露宿者遭膠牌扑打受傷 家當雜物燒毀 警追緝兩兇徒

凌晨案發情況：

