慈雲山露宿者遭膠牌扑打受傷 家當雜物燒毀 警追緝兩兇徒

突發
更新時間：06:46 2026-01-06 HKT
發佈時間：06:46 2026-01-06 HKT

慈雲山發生襲擊及縱火案件。今日（6日）凌晨約3時，雲華街與惠華街交界的一條行人天橋樓梯位置突然起火，多名附近居民發現後報警求助。

消防接報到場迅速將火救熄，於現場發現一名男子手腳受傷，但傷勢並非由火警造成，而是疑似被人毆打所致。幸他仍然清醒，其後由救護車送往醫院治理。

消息指，75歲姓許男傷者，平日露宿於涉事行人天橋樓梯第二層。今日凌晨3時許，兩名年約20至30歲的黑衣漢手持「小心地滑」字樣告示牌，向許施襲，令他左臂受傷，兩漢襲擊後再燃點附近的雜物，之後沿惠華街往慈雲山中心方向逃去。許伯其後被送到伊利沙伯醫院接受治療。

另外警員亦於案發位置附近發現一架電單車遭人縱火。案件列為「普通襲擊」及「縱火」，交由黃大仙警區刑事調查隊第三隊負責調查。警方初步調查後相信，涉案人士與事主或有積怨。

