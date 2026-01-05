Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油麻地除夕奪命車禍｜女死者丈夫曾工傷不良於行 靠兒子獨力支撐家庭 食環署為家屬提供協助

突發
更新時間：20:15 2026-01-05 HKT
發佈時間：12:31 2026-01-05 HKT

除夕夜（12月31日）油麻地發生奪命車禍，57歲食環署清潔女工李海英在運送垃圾途中，被一輛重型貨車撞斃。今日（1月5日）早上，死者家屬由工業傷亡權益會人員陪同，到葵涌公眾殮房認領遺體。女死者遺下丈夫和一名兒子，惟丈夫因曾經工傷導致不良於行，無法工作，現時由兒子獨力承擔後事及家庭經濟開支。食環署回覆查詢時表示，該署員工關係及福利小組已聯絡家屬，向其講解因公殉職的公務員可獲得的福利。

女死者生前是食環署二級工人，在食環署服務超過9年，隸屬油尖區環境衞生辦事處，主要負責街道清潔工作。工權會表示，該會早前已向女死者的家屬提供緊急支援，亦陪同家人到現場招魂，將繼續跟進和協助。該會又稱，李婦生前與丈夫感情十分要好，惜天人兩隔，丈夫大受打擊。丈夫曾遭遇嚴重工傷意外，嚴重影響腿部活動能力，不良於行，無法工作，現由兒子獨力承擔後事及家庭經濟開支。

食環署表示，為因公殉職的二級工人李海英女士的家屬提供了以下支援，包括李海英生前服務的油尖區環境衞生辦事處的總監及李海英的上司，在事故發生後隨即前往醫院，向家屬表達深切的慰問，並承諾署方會提供一切所需的協助。食環署署長在上周五（1月2日）亦簽發致家屬的慰問信。

食環署續指，該署員工關係及福利小組在2026年1月2日亦聯絡了家屬，向其講解因公殉職的公務員可獲得的福利，包括死亡恩恤金、公務員強積金供款的累算權益、未放取的例假的薪金和超時工作補償、殮葬補助金，以及按《僱員補償條例》規定的法定補償金等。

事發於上月31日晚上7時許，女事主在廣東道一帶進行街道清潔工作，其間她運送垃圾至窩打老道與渡船街交界，卻遭一輛貨車撞倒，經送院後終告不治。事後65歲姓楊貨車男司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡，被警方拘捕。

