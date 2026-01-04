石硤尾邨奪命火｜起火樓層天花牆身嚴重熏黑 人員檢查電力裝置

石硤尾邨今日（4日）發生火警，釀成1死8傷，消防指起火單位雜物較多，會循電力故障方向調查火警原因。警方下午將起火樓層解封，多名居民返回寓所打點。現場所見，起火樓層的走廊天花及牆身嚴重熏黑，地上滿佈積水，另有工作人員在電錶房檢查電力裝置。

事件發生於早上8時01分，美如樓一單位起火冒出大量濃煙，當局接獲多個報案，有居民需要協助疏散。消防員到場，出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，其後至早上8時54分將火救熄。搜救人員在起火單位發現一具男性屍體，另外8人吸入濃煙或受傷，由救護車送往明愛醫院及廣華醫院救治；超過270名居民疏散到樓下暫避。

消防其後交代火警時表示，涉事大廈持有有效的大廈消防裝置周年檢查證書，火警發生後，快速應變專隊測試大廈消防裝置及設備，沒有發現不妥當地方，又指火場走廊發現濃煙密佈，而涉事單位燒毀程度較嚴重，雜物比較多，會循電力故障方向調查火警原因。