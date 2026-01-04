Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

石硤尾邨奪命火︱走火警居民：啲煙由防煙門衝出嚟 感激2青年助抬輪椅母落樓

突發
更新時間：11:13 2026-01-04 HKT
發佈時間：10:04 2026-01-04 HKT

今晨（4日）石硤尾邨美如樓一單位發生火警，消防員到場出動一條喉及一隊煙帽隊將火救熄，但在屋內發現一具男性屍體，另外8名居民需要送院治理。起火單位位於21樓，有居民講述走火警經過，直指他看到有住戶協助救火時，樓層的消防喉並無水出，「啲煙由防煙門衝出嚟」，幸最後他與行動不便需要坐輪椅的母親在街坊協助下，安全疏散落樓。

相關新聞：石硤尾邨單位起火釀1死5傷 近200人疏散

居於美如樓起火單位樓上、22樓樓層單位的鄺先生，於今晨聽到大廈火警鐘聲響起，最初以為是大廈測試火警鐘不以為意，惟家傭晾衫時見窗外有煙，他才知道確實發生火警。他連忙跑往樓下查看，赫見「啲煙由防煙門衝出嚟」，亦看到有2名年輕人在協助救火，但當時「消防喉冇水出」。由於濃煙滿佈，他也沒有查看起火單位情況，只知涉事單位日常堆積很多紙皮等雜物，他連忙返回樓上，帶同坐輪椅的母親走火警。

鄺先生很感激該2名協助救火的年輕人，也協助他和母親逃生，「幫手抬輪椅落樓下」。他坦言當時自己心情非常緊張，直到離開21樓以下，才稍為放鬆心情，幸最後他和母親均安然無恙。

21樓住戶周先生表示，事發時他仍在睡覺，當他知道發生火警後，連忙通知樓下保安員並報警。其後屋內已濃煙密佈，情況更是「伸手不見五指」，幸消防員趕到協助他逃生，「乜都無攞，淨係個人落咗嚟」。他不諱言大廈樓層有很多消防隱患，不少街坊屢勸不改，日常會「開晒啲防煙門，楔死晒喺度，為方便掛啲衫去晾；又擺晒紙皮喺走廊度」。

另一名26樓住戶黃小姐，則帶同2隻愛貓走火警。她指火警發生時自己亦正睡覺，卻被火警鐘吵醒，開門查看即見有煙，於是立即「捉貓、攞毛巾，就走喇」。她指最初打算留在屋內，「無諗過有一日（自己）要走火警」，但想到大埔宏福苑大火情況，最後還是決定離開單位。

而居民陳先生表示，火警發生時他見單位外有煙，亦嗅到有濃煙味，於是自己急忙收拾身份證，並帶備手機、毛巾和鎖匙等「逃生三寶」離開單位。他指經過大埔宏福苑大火後，對發生火警特別警惕，心情亦會較為緊張。最後他亦和其他長者街坊一同落樓，疏散暫避。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
美如樓有單位起火冒煙，火警中有居民由救護車送院。梁國峰攝
石硤尾邨火警釀1死8傷 單位發現男屍 逾270人疏散
突發
3分鐘前
曾志偉將卸任TVB總經理 《萬千星輝頒獎典禮2025》特設大獎致謝 傳神秘老友現身丨獨家
曾志偉將卸任TVB總經理 《萬千星輝頒獎典禮2025》特設大獎致謝 傳神秘老友現身丨獨家
影視圈
16小時前
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
中菜酒家長者優惠！憑樂悠咭/長者咭即享茶錢半價 歎京川粵名菜+手工點心
中菜酒家長者優惠！憑樂悠咭/長者咭即享茶錢半價 歎京川粵名菜+手工點心
飲食
23小時前
元旦起個人存取款超5萬毋須登記。 中新社
元旦起個人存取款超5萬毋須登記
即時中國
2026-01-03 08:33 HKT
空襲委內瑞拉｜馬杜羅著拖鞋押抵紐約基地 落機豎拇指示威
即時國際
1小時前
63歲「曾傳患癌視帝」被爆重要部位受創 強忍痛楚登台 為養明星妻女頂硬上
63歲「曾傳患癌視帝」被爆重要部位受創 強忍痛楚登台 為養明星妻女頂硬上
影視圈
22小時前
女星驚爆「車震」醜聞！被指強逼經理人旁觀交歡過程 狂踢椅背險釀大禍
女星驚爆「車震」醜聞！被指強逼經理人旁觀交歡過程 狂踢椅背險釀大禍
影視圈
20小時前
吳綺莉女兒吳卓林激罕開腔談成龍 一細節證雙方關係破冰 曾傳經濟拮据領免費食物
吳綺莉女兒吳卓林激罕開腔談成龍  一細節證雙方關係破冰  曾傳經濟拮据領免費食物
影視圈
4小時前
街坊連鎖酒樓推$20.8燒乳鴿！限一時段供應 早市下午茶點心拼盤優惠$28.8 歎6大點心
街坊連鎖酒樓推$20.8燒乳鴿！限一時段供應 早市下午茶點心拼盤優惠$28.8 歎6大點心
飲食
2026-01-03 11:00 HKT