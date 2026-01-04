石硤尾邨奪命火︱走火警居民：啲煙由防煙門衝出嚟 感激2青年助抬輪椅母落樓

今晨（4日）石硤尾邨美如樓一單位發生火警，消防員到場出動一條喉及一隊煙帽隊將火救熄，但在屋內發現一具男性屍體，另外8名居民需要送院治理。起火單位位於21樓，有居民講述走火警經過，直指他看到有住戶協助救火時，樓層的消防喉並無水出，「啲煙由防煙門衝出嚟」，幸最後他與行動不便需要坐輪椅的母親在街坊協助下，安全疏散落樓。

居於美如樓起火單位樓上、22樓樓層單位的鄺先生，於今晨聽到大廈火警鐘聲響起，最初以為是大廈測試火警鐘不以為意，惟家傭晾衫時見窗外有煙，他才知道確實發生火警。他連忙跑往樓下查看，赫見「啲煙由防煙門衝出嚟」，亦看到有2名年輕人在協助救火，但當時「消防喉冇水出」。由於濃煙滿佈，他也沒有查看起火單位情況，只知涉事單位日常堆積很多紙皮等雜物，他連忙返回樓上，帶同坐輪椅的母親走火警。

鄺先生很感激該2名協助救火的年輕人，也協助他和母親逃生，「幫手抬輪椅落樓下」。他坦言當時自己心情非常緊張，直到離開21樓以下，才稍為放鬆心情，幸最後他和母親均安然無恙。

21樓住戶周先生表示，事發時他仍在睡覺，當他知道發生火警後，連忙通知樓下保安員並報警。其後屋內已濃煙密佈，情況更是「伸手不見五指」，幸消防員趕到協助他逃生，「乜都無攞，淨係個人落咗嚟」。他不諱言大廈樓層有很多消防隱患，不少街坊屢勸不改，日常會「開晒啲防煙門，楔死晒喺度，為方便掛啲衫去晾；又擺晒紙皮喺走廊度」。

另一名26樓住戶黃小姐，則帶同2隻愛貓走火警。她指火警發生時自己亦正睡覺，卻被火警鐘吵醒，開門查看即見有煙，於是立即「捉貓、攞毛巾，就走喇」。她指最初打算留在屋內，「無諗過有一日（自己）要走火警」，但想到大埔宏福苑大火情況，最後還是決定離開單位。

而居民陳先生表示，火警發生時他見單位外有煙，亦嗅到有濃煙味，於是自己急忙收拾身份證，並帶備手機、毛巾和鎖匙等「逃生三寶」離開單位。他指經過大埔宏福苑大火後，對發生火警特別警惕，心情亦會較為緊張。最後他亦和其他長者街坊一同落樓，疏散暫避。