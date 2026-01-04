Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

石硤尾邨奪命火︱消防證大廈喉轆正常運作 起火單位雜物多 循電力故障調查

更新時間：13:17 2026-01-04 HKT
發佈時間：13:17 2026-01-04 HKT

石硤尾邨發生奪命火警，今晨（4日）美如樓21樓一單位起火冒出濃煙，消防員到場將火救熄，但在屋內發現一具男性屍體，另外8人受傷需送院治理。消防處稱，起火單位正循電力故障方向調查火警原因。

消防處聯同警方於今日中午交代石硤尾邨火警。署理助理消防區長葉錦江表示，處方於早上8時01分接獲報案，指石硤尾邨美如樓21樓一個單位發生火警。人員在接報後4分鐘到達現場，共調派13架消防車、13架救護車，及出動91名消防及救護人員，動用1條喉及1隊煙帽隊進行灌救和搜救，至早上8時54分大致將火救熄。

火場面積約5米乘4米，人員共疏散22人，另有約250人自行疏散。消防員救出1名男子及7名女子，共8名傷者，全部進院治理；亦在事發單位發現一名男子明顯死亡。至於火警原因仍有待調查，其中一個調查方向包括電力故障。

葉錦江續稱，消防員到達火場走廊發現濃煙密佈，而涉事單位燒毀程度較嚴重，雜物比較多，增加搜救難度。他指出，消防處就宏福苑火災後，已調配內部人手成立快速應變專隊，當火警發生，會即時出動協助前線人員檢查大廈的消防裝置及設備的效能及工作狀態，如發現不妥當或其他消防安全違規情況，人員會即時採取執法行動。

針對今次發生火警的美如樓，葉錦江表示美如樓持有有效的大廈消防裝置周年檢查證書，火警發生後，快速應變專隊測試大廈消防裝置及設備，沒有發現不妥當地方，包括事發樓層21樓。去年12月16日，房屋署為美如樓進行自願警鐘檢查，發現各大廈警鐘運作正常。

對於有街坊指美如樓消防門疑被打開，以及欲協助救火時樓層的消防喉轆「冇水出」，葉錦江指人員到場未有發現防煙門被打開，而涉事樓層消防喉轆亦正常運作，呼籲市民要學習使用喉轆，了解正確使用方法及位置。 

美如樓有單位起火冒煙，火警中有居民由救護車送院。梁國峰攝
