石硤尾邨火警釀1死8傷 單位發現男屍 逾270人疏散
更新時間：13:07 2026-01-04 HKT
發佈時間：08:42 2026-01-04 HKT
石硤尾邨發生火警。今日（4日）早上8時01分，美如樓一單位起火冒出大量濃煙，當局接獲多個報案，有居民需要協助疏散。消防員到場，出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，其後至早上8時54分將火救熄。
現場消息稱，人員在起火單位發現一具男性屍體，另外8人吸入濃煙或受傷，由救護車送往明愛醫院及廣華醫院救治；超過270名居民疏散到樓下暫避。警方及消防正調查死者身份及火警原因。
