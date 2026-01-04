Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

石硤尾邨火警釀1死8傷 單位發現男屍 逾270人疏散

突發
更新時間：13:07 2026-01-04 HKT
發佈時間：08:42 2026-01-04 HKT

石硤尾邨發生火警。今日（4日）早上8時01分，美如樓一單位起火冒出大量濃煙，當局接獲多個報案，有居民需要協助疏散。消防員到場，出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，其後至早上8時54分將火救熄。

現場消息稱，人員在起火單位發現一具男性屍體，另外8人吸入濃煙或受傷，由救護車送往明愛醫院及廣華醫院救治；超過270名居民疏散到樓下暫避。警方及消防正調查死者身份及火警原因。

相關新聞：石硤尾邨奪命火︱走火警居民：啲煙由防煙門衝出嚟 感激2青年助抬輪椅母落樓

美如樓有單位起火冒煙，火警中有居民由救護車送院。梁國峰攝
美如樓有單位起火冒煙，火警中有居民由救護車送院。梁國峰攝
