海洋公園狂野龍捲風故障 15乘客半天吊近20分鐘待救

突發
更新時間：18:13 2026-01-03 HKT
發佈時間：18:13 2026-01-03 HKT

海洋公園機動遊戲「狂野龍捲風」今日（3日）發生故障，15人被困半空近20分鐘。海洋公園指機動遊戲已暫停運作，以進行全面檢修及測試。

事件發生於下午2時57分，警方接獲報案，指海洋公園機動遊戲「狂野龍捲風」發生故障，有15人被困半空，其後工作人員將所有人救回安全地方，事件中無人受傷。

根據海洋公園官網介紹，「狂野龍捲風」的風車式旋轉巨型鋼臂和瘋狂的自轉式座椅，能帶給遊客3種不同角度的4G重力極速旋轉。根據公園規定，該遊戲設有明確的身高限制：遊客身高必須達到137公分，同時不得超過195公分。

海洋公園表示，「狂野龍捲風」於今日下午2時57分出現故障訊號，安全制動系統自行啟動並暫停運作。工作人員隨即重設系統讓車身重返地面，15位受影響的乘客於3時16分全部離開設施，其間沒有乘客受傷。「狂野龍捲風」現暫停運作，以進行全面檢修及測試。

 

 

