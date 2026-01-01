西貢青年墮崖亡│元旦日破邊洲漫山人海 遊人無視警告懸崖拍照

21歲內地青年除夕日（31日）偕同學來港到西貢破邊洲行山，其間在懸崖位置拍照失足墮70米下海面，不幸傷重死亡。漁護署已在破邊洲觀景台及附近範圍加建圍障和設置警告牌，防止誤闖懸崖樂極生悲，《星島頭條》記者今（1日）到場觀察，元旦日假期，破邊洲觀景台人山人海，拍攝熱點的懸崖觀景台大排長龍，部分遊人無視警告，在懸崖邊擺出高危動作。

現場所見，破邊洲漫山遍野皆是遊人，漁護署已在懸崖位置加建圍障和警告牌，警告牌列明：「懸崖危險，切勿前進」，數名漁護署人員更在破邊洲觀景台入口把守，禁止進入，無奈懸崖範圍太大，漁護署人員鞭長莫及，不少遊人無視警告，為求拍攝靚相，跨過紅色圍障，走進懸崖邊拍照。

由於擅自跨過的人群太多，紅色圍障已歪歪斜斜，破爛不堪，部分人甚至當着漁護署人員面前，肆無忌憚跨過。而最佳拍攝位置的觀景台則大排長龍，超過一百人排隊。各人在懸崖邊擺出各種姿態，有人雙手張開，擁抱藍天碧海；有人側身遙望，一幅迎風傲立的酷樣。

至於限制車輛進入的東壩，有途人落車行入東壩，車輛等候約20分鐘可以進入東壩，東壩內好多旅遊人士，公廁大排長龍，多名警員在場維持秩序，管控車輛出入。

漁護署表示，因應元旦假期期間，預計有較多遊人前往郊野公園郊遊，呼籲遊人注意安全，並使用由漁護署管理和維修的正式山徑，又指署方已在郊野公園的適當位置設置資訊牌和路徑指示牌，並在郊野公園內較險要處附近豎立警告牌，提醒遊人切勿前往，以免發生意外。

漁護署特別提醒公眾，西貢破邊洲觀景台附近的懸崖經長年風化侵蝕，遊人必須按路標指示，沿正式山徑遊覽，切勿跨越圍欄。漁護署已在破邊洲觀景台及附近範圍加建圍障和設置警告牌，以防止遊人誤闖危險位置。元旦假期期間，漁護署會加派人員於破邊洲觀景台及附近範圍加強宣傳行山安全資訊，以保障遊人安全。

相關新聞：西貢破邊洲21歲內地青年懸崖拍照墮海 消防救起明顯死亡

事發於昨晨10時14分，21歲姓黃男子來自廣州，到西貢破邊洲行山，其間行到懸崖位置拍照疑失足墮70米下海面，同行同學報警求助，送院搶救後證實不治。

據了解，黃與另外三名同學在破邊洲行山，黃與友人行到破邊洲一個懸崖邊的涼亭休息及拍照。其間黃男為靠近懸崖邊捕捉風景拍照時，不慎失平衡墜落約70米高崖。