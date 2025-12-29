珍惜生命｜屯門29歲情困男墮樓亡 同住胞弟揭發惜太遲

屯門青山公路新墟段11至17號嘉華大廈，今日（12月29日）上午8時15分，一名29歲姓林男子被發現倒臥大廈平台，多處骨折重創，其同居胞弟發現後大驚報案。警方消防接報趕至，當場證實男子不治，相信他由住所高處墮下。

據悉，事主與胞弟2022年開始同住上址，昨日（11月28日）深夜，事主曾向胞弟表達受感情問題困擾，情緒低落，兩人遂傾談至今日凌晨兩時才各自休息。豈料至今早，胞弟起床未見兄長，見客廳窗戶打開，揭發悲劇。

此為本港今早一小時內揭發兩宗墮樓悲劇之一。沙田水泉澳邨城泉樓，今日（12月29日）早上9時15分一名保安報案，發現一名38歲男子倒臥一樓平台，救護員接報趕至，當場證實事主氣絕身亡。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk