紅磡馬頭圍道女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
更新時間：18:00 2025-12-29 HKT
土瓜灣馬頭圍道176號近庇利街對開，今日（12月29日）下午3時許，一名20多歲女途人被85線九巴撞倒，捲入車底重創昏迷，大批途人目睹後報案求助。警方消防接報趕至，將傷者救出送伊利沙伯醫院搶救，可惜至下午4時許不治。
女途人疑衝燈過路 捱撞捲車底亡
據了解，當時巴士按交通燈號行駛，女途人則有親屬陪同，期間女途人突然沿斑馬線自行步出馬路，女車長收掣不及釀成意外。女途人捱撞後，身上血跡斑斑，送院時需要被安上自動心外壓機，惜最終回天乏術。
現場所見，大批警員事後在場調查意外原因，並向九巴女車長及傷者同行女親屬了解事發情況；九巴車底遺留一副眼鏡，相信為傷者物品；另外馬頭圍道往尖沙咀方向近庇利街一度全線封閉，交通繁忙。
九巴：事發時交通燈為綠色 車速正常
九巴回覆查詢時表示，今日（29日）下午3時半，九巴一輛往火炭駿洋邨的路線85巴士沿馬頭圍道行駛，至庇利街交界的交通燈位置時，一名女途人突然走出馬路，隨即發生交通事故，女途人送院後不治。
九巴對事件感到非常難過，已派職員對其家人作深切慰問。公司初步調查顯示，事發時車輛交通燈號為綠色，巴士車速正常，事故發生後立即收掣停車，會配合警方調查。
