兩校男生疑爭用足球場 8歲小學生被踢胸推面受傷 警通緝1少年

一名8歲姓莊小學男生，於本月19日在西貢保良局賽馬會北潭涌度假營參加學校旅行。同日下午1時半，男生與同學在足球場踢足球期間，與另一間學校的學生因使用球場問題發生爭執，遭對方用足球踢向胸部，再被用手推面部，令他失平衡跌倒，其面部、上身及腳受傷。

學生疑爭用足球場起爭執。保良局網頁圖片

男生於活動結束回家後，向父親講述事件經過，其父隨即報案，並陪同他送往明愛醫院治理。經警方調查後，案件列為「襲擊致造成身體傷害」，現正通緝一名年約13至16歲少年，暫未有人被捕。案件現交由黃大仙警區刑事調查隊第七隊跟進。據了解，被打的男生就讀聖保羅書院小學，而涉踢人的少年為航海學校學生。