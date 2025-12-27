Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命│31歲男疑被騙走10萬意難平 寶達商場平台墮下送院不治

突發
更新時間：12:56 2025-12-27 HKT
發佈時間：12:56 2025-12-27 HKT

秀茂坪寶達商場，今（27日）中午12時03分，一名男子由商場7樓平台躍下，倒臥商場對開空地，昏迷不醒，途人發現報警求助，送院搶救惜最終不治。

消息稱，男死者姓歐陽，31歲。據了解，死者與母親同住於寶達邨，今早死者曾於電話向母親透露他被騙約10萬元，感到情緒低落。同日約中午12時，一名途人當時坐在寶達商場地下外的公園，發現死者從寶達商場7樓達祥樓平台花槽位置跳下，於是報警。

 防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

