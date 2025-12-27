內地電商攻港｜廉價薑蒜蔥照免運 本地街市檔主苦苦支撐：越做越縮！

內地電商平台紛紛推出「包郵到港」等優惠，有平台早前更推出「包郵上門」，免費將貨品直送府上，加上內地物價相對低廉，吸引越來越多市民購買各類食品，甚至購入白米、雞蛋等受管制物品，令本港街市商販、相關店舖和批發商的生意大受影響。有雜貨店負責人表示，現時營業額比去年同期大減一半；有蔬果檔老闆則指出，越來越多市民基於免運費送貨，發展至網購內地生薑、蒜頭等廉價農作物，導致其生意大跌6成，慨嘆顧客消費心態已改變，街市檔主經營環境日益惡劣。

保安道街市售賣雜貨的吳太指，其生意相對去年同期下跌逾半。 曾志恒攝

雜貨檔主指網購臘肉「平得離譜」 肉質存疑

吳氏夫婦在長沙灣保安道街市售賣雜貨，其生意受內地網購風氣影響，整體銷售額相對去年同期下跌逾半。吳太說，他們主要售賣泰國米，但近期從不少客人口中得悉，他們北上用膳時品嚐了內地熱銷、來自黑龍江省五常市的五常大米，返港後透過內地網購平台購買。

入冬後熱賣的臘肉臘味，吳太說生意亦受網購打擊，她曾為此查看內地網購平台所售的臘肉，發現售價低至「離譜」程度，又即場開啟網購平台搜尋臘肉，向記者展示並提出質疑：「20多元一斤臘肉，是否新鮮豬肉製成？有客人曾經網購臘鴨，發覺肉質很碎。」至於高價海味，她說同樣有客人網購，該店現時很難售出。吳先生補充，北上消費導致本地食肆生意減少，連帶供應予餐廳的食品數量也大減，經營日益困難。

保安道街市售賣雜貨的吳太展示網購平台所售的臘肉，指售價低至「離譜」程度，質疑不是新鮮豬肉製成。 曾志恒攝

蔬果檔主：生意實在難做

經營蔬果檔的黎先生表示，曾有顧客反映，在內地網購平台購買生薑等食材十分便宜，而且免運費，其檔口近月的生薑、蒜頭、木瓜等銷量也持續下跌，整體生意大跌約6成，認為經營環境持續惡化：「生意實在難做，以前街市人頭湧湧，如今因為北上消費與網購興起，街市檔口『越做越縮』。」他指近半年已有多個檔口結業，目前他只能依靠熟客勉強維持，盼望可再苦撐幾年。」

黎慨嘆，其經營策略是穩紮穩打，必須親自驗貨才敢進貨，但現今顧客的消費心態已經改變，「覺得便宜就會網購，收貨時發現部分腐爛就扔掉，反正不用運費，仍然覺得划算。」

長沙灣保安道街市蔬果檔負責人黎先生表示，受網購風氣及北上熱潮影響，近數月生薑、蒜頭、木瓜等蔬果銷量不斷下跌，經營環境日益惡劣。 曾志恒攝

北上買餸與網購熱潮夾擊 大埔墟街市檔雪上加霜

鄰近深圳的大埔及北區，街市商販早已受北上買餸熱潮影響生意，近期的網購熱潮更是雪上加霜。大埔墟街市雜貨舖負責人張小姐直言，自從通關以來，生意額已開始下跌，近期網購日益盛行，更令生意繼續下滑，希望香港消費者多些注意食品品質，「香港售賣的食品有嚴格監管，即使網購方便又便宜，但一分錢一分貨……價錢要比較，質素都要比較。」

大埔墟街市雜貨舖負責人張小姐說，通關後生意額已下跌，近期網購盛行更令其生意繼續下滑。 曾志恒攝

米商籲加強宣傳

對於港人紛紛網購五常大米，香港米行商會理事長陳建年表示，進出口食米須領有工業貿易署簽發的許可證，市民未經批准網購內地食米屬違法，但自從內地網購平台開始以免運費招徠生意後，相信不少人網購白米到自提點領取，甚至在家中收貨，對本港代理商的生意造成一些影響，「網購、在內地攜帶返港都是其中原因，亦因為部分市民擔心肥胖和糖尿病，所以減少了食飯。」

陳建年認為，部分市民或因不熟悉法例才在網上購物平台購買內地食米，故此海關和工業貿易署應加強宣傳相關法例，讓公眾明白食米進出口的規定；海關亦應與內地網購平台溝通，解釋香港相關法例，讓對方加強規管網店和物流公司，不讓白米違法送往香港。

記者 麥鍵瀧 曾志恒 李建人