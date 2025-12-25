諾和工程涉造假︱45張偽造證書涉塵埃噪音及震盪儀器 累計9人被捕包括3公司董事

負責就瑪嘉烈醫院重建及擴建工程進行環境監察的分判商「諾和工程」，涉呈交偽造的儀器校對證明書，同時被揭發牽涉機管局二號客運大樓及市建局等多個地盤工程。警方西九龍重案組累計共拘捕9人，包括3名公司董事和6名公司職員。今日（25日）早上，警方交代調查進展，指至今發現45張假證書，主要涉及塵埃、噪音和震盪三類儀器。這些假證書之中，部分證書編號不存在，部分則編號與內容不符，甚或所列二維碼數量與真實證書的不一。人員亦在涉事公司的寫字樓及被捕人的寓所，檢獲一些監測儀器或假證書。

警方西九龍總區刑事部警司賈錦琳在記者會指出，警方於本月9日至17日收到不同機構報案，指一間工程公司涉嫌提交一些監測儀器的虛假校對證明書，這些證明書牽涉5間醫院（聖母醫院、威爾斯親王醫院、廣華醫院、瑪嘉烈醫院和北區醫院）的擴建工程，以及市建局土瓜灣庇利街項目。而這些證明書主要涉及檢測塵埃、噪音和震盪三類儀器。涉事分判商於2022年至2025年間，涉行使共45張證明書懷疑造假。

西九龍總區重案組於是展開調查，至本周二和周三（23日及24日）分別以涉嫌「行使虛假文書」罪，在九龍及新界多處共拘捕6男3女（年齡介乎23至48歲），包括3名「諾和工程」董事和6名公司職員，其中一名董事亦有「諾和機電」董事身份。全部被捕人正被扣留調查。

警方檢獲一批證書。

行動中，警方在涉案工程公司的寫字樓，以及被捕人士的住所檢獲相關的監測儀器，包括塵埃、噪音和震盪的監測儀器。西九龍總區重案組第三隊總督察許仲恒表示，人員檢走一些電腦，經初步檢查在這些電腦內檢獲懷疑虛假校對證書，又在個別被捕人的住所內檢獲一些懷疑虛假校對證書。

至於涉案行使的45張虛假證書，證書上聲稱來自4間檢測中心，警方經聯絡該4間檢測中心，相關檢測中心證實該45張校對證書屬虛假。過程之中，這些檢測中心透過核對證書編號，發現部分證書編號並不存在，又或證書編號確實存在，但證書的內容與真實證書的資料有差異。例如其中一間檢測中心發出的校對證書，證書編號本應有14個數目字，但虛假校對證書上只有13個數字。

同時，有檢測中心發出的真實較對證書，證書上有2個二維碼，但虛假證書只有1個二維碼。另外，有虛假證書印有某檢測中心的地址，但相關地址屬錯誤，故現階段警方已分辦出部分虛假證書。

