瑪嘉烈工程揭造假︱「諾和工程」再涉偽造證書 市建局證兩地盤中招 籲發展商報警

社會
更新時間：20:12 2025-12-22 HKT
發佈時間：20:12 2025-12-22 HKT

瑪嘉烈醫院重建及擴建工程的監測震動儀器的分判商，懷疑呈交偽造證明。涉事分判商「諾和工程有限公司」同時亦牽涉機管局二號客運大樓，及市建局5個重建地盤的工程。機管局回覆《星島頭條》時表示，已聯同總承建商就儀器校正證明進行覆核，並向簽發相關校正文件的機構查詢，已獲確認相關校正證書由該機構發出。市建局回覆稱，在土瓜灣共有4個與發展商合營的重建項目地盤，正採用「諾和工程」提供的測量儀器，其中兩個地盤的儀器已獲發展商確認屬偽造證書，至於其餘兩個地盤仍未確實有關儀器證書的真偽；另有一個市建局自行管理的項目，採用「諾和工程」所提供噪音及塵埃測量儀器。市建局已責成發展商即時停用有關儀器，以及終止與「諾和工程」的合約。

相關新聞：瑪嘉烈醫院擴建工程震動儀器校正證明疑造假 醫管局報警並責成總承建商暫停分判商工作

瑪嘉烈醫院重建及擴建工程，分判商懷疑偽造監測震動儀器的證明。資料圖片
市建局責成發展商終止合約

市建局表示，知悉「諾和工程」涉嫌偽造測量儀器證書後，十分重視事件，並隨即向市建局轄下所有重建項目地盤的合作發展商，了解有關地盤有否採用分判商「諾和工程」提供的儀器，以及其提供證書的真偽。就着兩個已確認涉偽造證書的地盤，市建局已即時去信這兩個發展商，要求他們立刻終止與「諾和工程」的合約，並建議向警方報告違法行為。至於其餘兩個地盤的情況，即使發展商仍未確認有關儀器證書的真偽，該局亦已責成發展商即時停用有關儀器，以及終止與「諾和工程」的合約。

市建局指，因應「諾和工程」在上述兩個項目已被證實提供偽造證書，市建局主動檢視轄下所有項目有否有聘用「諾和工程」提供的測量儀器，發現一個市建局自行管理的項目的分判商為「諾和工程」，為項目提供噪音及塵埃測量儀器，該局已責成負責這項目的總承建商即時終止有關合約。市建局亦已要求合作發展商和總承建商立即委聘另一間分判商提供相關的測量服務，目前所有地盤已完成重新委聘分判商的工作，工程進度不受影響。因應今次事件，市建局已要求合作發展商及承建商，除了做好監督工作外，亦需要進一步查核由分判商提交儀器證明文件的真偽。

機場​二號大樓擴建工程的總承建商曾委託工程公司，為二號客運大樓進行環境監測。資料圖片，非涉事地盤
機管局：對承建商報告有嚴謹監察機制

另外，機管局指香港國際機場​二號客運大樓擴建工程的總承建商曾委託工程公司，為二號客運大樓進行環境監測。工程期間，機管局一直嚴格依照環境許可證的法定要求，進行環境監察及審核。此外，擴建工程中由有關工程公司負責的相關工作現已停止。機管局強調，對所有工程承建商有嚴謹的監察機制，包括審核承建商所提交的工作建議書和報告等，確保所有工程項目均符合相關法例及標準。機管局將繼續嚴格監察並要求承建商遵守既定程序，確保所有工程項目均符合相關法例及要求。

