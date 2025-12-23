Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

粵車南下｜首批粵車午夜起抵港 首位過關司機：「等咁長時間就係為咗呢一刻」

突發
更新時間：01:41 2025-12-23 HKT
發佈時間：01:41 2025-12-23 HKT

「粵車南下」首階段計劃正式實施，首批合資格掛「FT」字頭車牌的廣東私家車，今（23日）凌晨零時起，陸續經港珠澳大橋駛入香港市區，每次停留最多三日。

首位抵港司機：「等咁長時間就係為咗呢一刻」

大批傳媒周一晚在港珠澳大橋口岸香港口岸守候，首批經「粵車南下」來港的私家車，於凌晨約4時42分抵達口岸閘口，現場有工作人員指示，約數分鐘後便成功過關。

首輛過關的私家車司機彭先生表示，兩地過關流程暢順，效率高，未遇到任何阻礙。他指，等待約一個月才成功取得「粵車南下」名額，形容感到幸運及興奮，「等咁長時間就係為咗呢一刻」。彭先生又說，並非刻意成為首輛來港的車輛，來港時全程「慢慢揸」，計劃與家人在港遊覽，享受過程。

第二輛成功過關的私家車乘客楊小姐表示，以往來港多數乘坐旅遊巴，形容自駕來港可沿途欣賞風景，「真係好爽」。她指，乘坐旅遊巴只能從側窗觀看風景，自駕則可從正前方視野欣賞沿途景色。她又指，在內地關口需打開四個車窗，隨行乘客使用專用通道過關；抵達香港關口時只需遞交證件，毋須下車，過程相當方便，計劃翌日下午離港。

司機張先生則表示，能夠駕駛自己的車輛來港十分便利，並不擔心左軚駕駛問題，認為「都OK」。他又指，出發前已在珠海為電動車充滿電才來港。

12月22日晚上起，大批傳媒在場守候，等待首批南下粵車。黎志偉攝
12月22日晚上起，大批傳媒在場守候，等待首批南下粵車。黎志偉攝
首批粵車陸續經港珠澳大橋駛入香港市區。
首批粵車陸續經港珠澳大橋駛入香港市區。

「粵車南下」由12月9日起接受合資格廣東私家車申請。經署方審批後，申請人陸續完成驗車、核實「電子聯絡方式」及購買保險等程序，並在申請平台提交文件。每輛南下粵車的車牌暫以「FT」為字頭和四位數字組成，安裝方法與「粵港車」相同，同時粵車司機亦要安裝「易通行」。

相關報道：粵車南下｜首批粵車12.23凌晨來港 車主須備「FT」車牌及易通行 運輸署收逾700宗申請

運輸署表示，首批受理中籤申請的1700個名額，已收到超過700宗申請，佔總申請名額約四成。據早前央視報道，首批開放南下粵車來自廣州、珠海、江門、中山4個城市，當局預料半年後推廣至廣東省其他城市。首批成功預約出行的粵車，今日（12月23日）凌晨零時起經港珠澳大橋入境香港市區，每次留港最多三日。

